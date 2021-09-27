Туристический портал Заполярья занял второе место на федеральном конкурсе

Мурманская область приняла участие во всероссийском форуме «ПРОФ-IT». Наш регион представил проект «Цифровой туристический гид Мурманской области» и занял второе место в номинации «Культура».

Защита проходила в Нижнем Новгороде. В этом году на конкурс подали 251 заявку, в финал вышли 50 проектов.

По словам председателя комитета по туризму Мурманской области Александра Елисеева, туристический цифровой портал создавался не только как рекламная площадка, а как экосистема, позволяющая управлять турпродуктом, оценивать его качество, формировать спрос, создавать рейтинги и многое другое.