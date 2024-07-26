Туристический потенциал Мурманской области растёт с каждым годом

Для дальнейшего развития этого направления представители профильного комитета встретились с авиакомпанией, которая регулярно совершает рейсы в наш край.

В нашем регионе есть два крупных аэропорта, куда и откуда совершаются регулярные перелёты – «Мурманск» и «Хибины». Аэропорт «Мурманск» сейчас работает на полную нагрузку, при этом, ведя строительство нового терминала, который в будущем даст возможность принимать больше рейсов. Но и сегодня цифры поражают.

Сергей Стариков, официальный представитель авиакомпании: «За шесть месяцев этого года мы перевезли, как авиакомпания, которая выполняет полёты из Санкт-Петербурга в Мурманск, рекордное количество пассажиров – порядка 135 тысяч. В июне мы выполнили рекордное количество рейсов, у нас их было 120».

Туристы колесят по всей Мурманской области и не только по уже раскрученным маршрутам. Важно отметить, что из-за большого потока желающих посетить северный край, им лучше заботится о перелётах и бронировании мест проживания заранее. Отметим, что специалисты работают над увеличением количества туристических маршрутов, в том числе для любителей самостоятельных путешествий.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «У нас есть два национальных маршрута, которые обустраиваются, в том числе и в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Поэтому, конечно, маршрутов должно быть больше, инфраструктуры должно быть больше. И проекты, которые были начаты, уже открываются. Мы видим примеры открытия объектов придорожного сервиса. К концу сезона ещё новый придорожный сервис появится, новые объекты размещения у нас открываются».

О высоком уровне развития гостевой сферы говорит и тот факт, что туристы всё чаще повторно посещают Заполярье. Отметим, что только по двум направлениям - гостиничному и туроператорскому бизнесу за прошлый год было оказано услуг на 6 млрд.

Ряд вопросов, которые обсуждали на встрече, могут лечь в основу планов по развитию туризма в Мурманской области.