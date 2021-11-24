Туристическое погружение в историю

Центр международного сотрудничества «Баренц Холл» Заполярного провёл для друзей и гостей области удивительный праздник, созданный волонтёрами. Школьники добровольцы изучил историю родного края и пригласили подростков из других городов в небольшое историческое турне.

В этом году жители Заполярного получили уникальное общественное пространство - центр международного сотрудничества «Barents Hall». Реализация столь масштабного проекта стала возможной с помощью президентского гранта в размере 4 с половиной млн рублей.

Основными завсегдатаями центра стали, конечно, дети и подростки. Например, благодаря туристическому волонтёрству добровольцы смогли организовать и провести фестиваль. На его создание ушло более трёх месяцев, но подготовка началась ещё раньше, когда волонтёры самостоятельно окунулись в историю родных мест.

Визуализировать свои идеи добровольцам во время мастер-класса помогла Наталья Бачурина – художник из Калининграда.

Екатерина Тонкопий, руководитель проекта «Центр международного сотрудничества «Barents Hall», г. Заполярный: «Это открытки, которые можно подарить туристам, которые будут символизировать Печенгский район. Все эти работы авторские, созданные самими детьми».

Опыт реализации молодёжных проектов есть и у больших друзей-общественников Заполярного – сотрудников историко-краеведческого музея города Полярного. Именно они и стали гостями фестиваля.

Анастасия Князева, участник проекта «barents hall», г. Полярный: «Мы тоже реализуем в музее несколько проектов, направленных на работу с подростками. Хотелось показать работу, чтобы наши ребята познакомились с заполярнинскими ребятами».

Во время туристического погружения в историю – в мир саамских легенд и реальных фактов тяжёлого военного прошлого Заполярья участники познакомились и с достопримечательностями Печенгского района. И всё это – не выходя из помещения, благодаря красивому, глубокому и яркому перфомансу от волонтёров.