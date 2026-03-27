Туристическое сообщество региона ищет пути решения роста негативного воздействия на природу Заполярья

Туристический поток на севере активно набирает обороты, и в интересах гидов не только расширять спектр услуг, но и выявлять возникшие проблемы, которые могут повлиять на его качество. Для решения этого вопроса заинтересованные представители турсообщества встретились в областной научной библиотеке.

Инициатором встречи стал гид-экскурсовод Дмитрий Бабенко. В туризме он уже десять лет. Многолетний опыт показывает – каждый сезон требует тщательной, а главное, своевременной подготовки. Например, сейчас близится летний период, поэтому Дмитрий уверен, что с планированием затягивать не стоит. Начинать обсуждение важно с проблемных зон.

Дмитрий Бабенко, аттестованный гид-экскурсовод Мурманской области: «Сейчас я намечаю историю бесконтрольных палаточных лагерей в популярных локациях Мурманской области и нагрузки, которая оказывает негативное влияние на природу - в контексте безопасности, экологии. Хотелось бы узнать, понимаем ли мы, что в этом году палаточных лагерей будет больше, понимаем ли, что мусора будет больше, видим ли мы, что это проблема, хотим ли мы организовать этих людей, чтобы они продолжали приезжать к нам отдыхать. Мы за то, чтобы сделать это классно, удобно, безопасно и экологично».

Сохранение благородных видов области и города зависит от каждого из нас. Туристы особым образом выделяют красоту летнего Мурманска – много растительности, уникальная архитектура, надолго остающиеся в памяти живописные виды. Казалось бы, эту картину сложно испортить, но зачастую, скоплениям мусора в неположенных местах это удаётся.

Павел Михалюк, гид-экскурсовод Мурманской области, пресс-секретарь ассоциации «Арктические гиды»: «Мурманск достаточно красив, но мы не будем останавливаться на достигнутом. Не только центром города жив и ценен наш город. Нужно комплексно его обихаживать. Это как теория разбитых окон: когда одно окно где-то разбито, разобьется и следующее, но если всё аккуратно везде, то даже самый злостный хулиган не будет здесь пакостить, я думаю так».

На приглашение откликнулся и Мурманский арктический университет. Студенты-экологи заинтересованы в развитии региона и вопрос туризма не обходят стороной. Не так давно они разрабатывали рекомендации по наблюдениям за морскими млекопитающими и водоплавающими птицами.

Антон Юрманов, проректор по научной и инновационной деятельности МАУ: «Я начал углубляться в эту актуальную тему как для экологии, так и для туризма. Оба направления для нас являются востребованными, поэтому я откликнулся на приглашение прийти и узнать, какие-то тенденции туристического сообщества и понять, чем бы университет мог бы помочь в решении каких-то проблем с научной точки зрения».

Природа Кольского края – ценное наследие и богатая ресурсами земля, требующая внимания в сохранении её естества. Гиды и сами стараются своим примером призывать к этому слушателей.

Владимир Онацкий, аттестованный гид-экскурсовод Мурманской области: «У нас многие коллеги на протяжении десяти лет носят с собой мусорные пакетики и всегда на экскурсиях собирают мусор, который остался после предыдущих туристов».

В конце встречи участники подвели итоги, озвучив предложения по борьбе с актуальной проблемой. Одним из них стало решение о создании совместно с МАУ системы сбора статистики. Иными словами, турсообществу будет предложена платформа для отправки фотографий несанкционированных палаточных лагерей, скопления мусора и других важных данных. Так, к концу лета можно будет определить места нашего региона, нуждающиеся в особом внимании.