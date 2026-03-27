У жителей Мурманской области на руках около 3 млн банковских картВ Мурманске дополнительно капитально отремонтируют 51 дом за счёт областного бюджета
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.03.26 19:30

Туристическое сообщество региона ищет пути решения роста негативного воздействия на природу Заполярья

Туристический поток на севере активно набирает обороты, и в интересах гидов не только расширять спектр услуг, но и выявлять возникшие проблемы, которые могут повлиять на его качество. Для решения этого вопроса заинтересованные представители турсообщества встретились в областной научной библиотеке.

Инициатором встречи стал гид-экскурсовод Дмитрий Бабенко. В туризме он уже десять лет. Многолетний опыт показывает – каждый сезон требует тщательной, а главное, своевременной подготовки. Например, сейчас близится летний период, поэтому Дмитрий уверен, что с планированием затягивать не стоит. Начинать обсуждение важно с проблемных зон.

Дмитрий Бабенко, аттестованный гид-экскурсовод Мурманской области: «Сейчас я намечаю историю бесконтрольных палаточных лагерей в популярных локациях Мурманской области и нагрузки, которая оказывает негативное влияние на природу - в контексте безопасности, экологии. Хотелось бы узнать, понимаем ли мы, что в этом году палаточных лагерей будет больше, понимаем ли, что мусора будет больше, видим ли мы, что это проблема, хотим ли мы организовать этих людей, чтобы они продолжали приезжать к нам отдыхать. Мы за то, чтобы сделать это классно, удобно, безопасно и экологично».

Сохранение благородных видов области и города зависит от каждого из нас. Туристы особым образом выделяют красоту летнего Мурманска – много растительности, уникальная архитектура, надолго остающиеся в памяти живописные виды. Казалось бы, эту картину сложно испортить, но зачастую, скоплениям мусора в неположенных местах это удаётся.

Павел Михалюк, гид-экскурсовод Мурманской области, пресс-секретарь ассоциации «Арктические гиды»: «Мурманск достаточно красив, но мы не будем останавливаться на достигнутом. Не только центром города жив и ценен наш город. Нужно комплексно его обихаживать. Это как теория разбитых окон: когда одно окно где-то разбито, разобьется и следующее, но если всё аккуратно везде, то даже самый злостный хулиган не будет здесь пакостить, я думаю так».

На приглашение откликнулся и Мурманский арктический университет. Студенты-экологи заинтересованы в развитии региона и вопрос туризма не обходят стороной. Не так давно они разрабатывали рекомендации по наблюдениям за морскими млекопитающими и водоплавающими птицами.

Антон Юрманов, проректор по научной и инновационной деятельности МАУ: «Я начал углубляться в эту актуальную тему как для экологии, так и для туризма. Оба направления для нас являются востребованными, поэтому я откликнулся на приглашение прийти и узнать, какие-то тенденции туристического сообщества и понять, чем бы университет мог бы помочь в решении каких-то проблем с научной точки зрения».

Природа Кольского края – ценное наследие и богатая ресурсами земля, требующая внимания в сохранении её естества. Гиды и сами стараются своим примером призывать к этому слушателей.

Владимир Онацкий, аттестованный гид-экскурсовод Мурманской области: «У нас многие коллеги на протяжении десяти лет носят с собой мусорные пакетики и всегда на экскурсиях собирают мусор, который остался после предыдущих туристов».

В конце встречи участники подвели итоги, озвучив предложения по борьбе с актуальной проблемой. Одним из них стало решение о создании совместно с МАУ системы сбора статистики. Иными словами, турсообществу будет предложена платформа для отправки фотографий несанкционированных палаточных лагерей, скопления мусора и других важных данных. Так, к концу лета можно будет определить места нашего региона, нуждающиеся в особом внимании.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рабочие и производственники «утекают»: hh.ru и HRlink составили рейтинг самых мобильных и статичных профессий
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире23:25«Нобелевские лауреаты». Документальный фильм (16+)00:25«Мечта с подвохом». Художественный фильм (16+)02:00«Прогулка». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)У жителей Мурманской области на руках около 3 млн банковских карт-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,58 рубля, доллар снизился почти на 99 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольские атомщики провели уникальную операцию по замене демпфера на энергоблоке №1-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»