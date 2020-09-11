Туристка-пума Ирма оценила красоту и гостеприимство Кольского полуострова

В Кировске побывала необычная туристка – домашняя пума Ирма из Москвы. Судя по фотографиям, северная природа очень понравилась большой кошке.

Необычное животное появилось у Сергея Росса два года назад, но контакт с хозяином удалось установить не сразу. Только через пару месяцев пума начала проявлять признаки привязанности – мурчать и ластиться. Теперь Ирма вместе со своим хозяином путешествует по всей стране, сидя на заднем сидении автомобиля и любуясь видами из окна.

На этот раз они отправились на Кольский полуостров. Хибины явно пришлись по душе пушистой туристке – Ирма полюбовалась живописными видами гор, повалялась в мягком мху северной тундры и даже переправилась через ледяную реку. Правда, без помощи хозяина обойтись не получилось.

После такого экстремального отдыха пума подкрепилась местной олениной. По словам Сергея, Ирме очень нравится путешествовать. Проблем с проживанием в пути никогда не возникало, в гостиницах хвостатой гостье предоставляют отдельное место для сна.