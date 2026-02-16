Туристов из Териберки вывезли, пора извлечь уроки из ситуации

И хотя во время непогоды в Териберке китайским туристам не давали грустить, а в местном Дворце культуры они даже пели Катюшу, из случившего будут извлечены уроки.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это не первый инцидент, есть по этому поводу эмоции и тех, кто занимается этим бизнесом, и туристов. Есть напряжение, ничего хорошего, мягко скажем, нет, когда ты на трассе стоишь в снегу и двинуться не можешь. Поэтому из этого надо извлечь уроки».

Во-первых, туристам надо объяснять, куда они едут, и какие риски их подстерегают. И лучше закрыть въезд в Териберку, чем потом вызволять застрявших там людей на Большую землю. Во-вторых, надо убедиться, что техники на расчистке дороги хватает. Иначе любая поломка грозит повторением коллапса. Ну, и в-третьих, губернатор услышал просьбу профессионального турсообщества о необходимости привлечь Госавтоинспекцию к наведению порядка на опасной трассе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Лихие водители на неподготовленных автотранспортных средствах блокируют движение. ГАИ и дорожными службами надо навести там порядок, я прошу эти предложения подготовить».