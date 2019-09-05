Туристский информационный центр открыли в центре Мурманска

С каждым годом поток туристов в Мурманскую область увеличивается. Для удобства гостей нашего полуострова и специалистов, которые делают их пребывание комфортным, открыт новый Туристский информационный центр. Торжественное открытие туристского информационного центра Мурманской области стало знаковым событием для всего региона. Планируется, что он будет аккумулировать информацию о достопримечательностях и интересных местах Кольского Заполярья.

Чаще всего за новыми впечатлениями к нам приезжают иностранцы, поэтому персонал центра будет встречать гостей на английском, финском и китайском языках. Каждому посетителю центра специалисты подробно расскажут о самых захватывающих маршрутах для путешествий. А чтобы было легче ориентироваться также выпустили путеводители и брошюры, в которых подробно описывается, где можно отведать блюда Арктической кухни или, как увидеть северное сияние.

«Мы открыли сегодня Туристский центр и скоро заработает приложение, где будет маршрутизатор, где будут все маршруты, рестораны, отели. Одна из задач центра - поднять стандарт сервиса для того, чтобы туристы былы довольны», - сказал Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области.

Такой подход к развитию туризма в регионе, по мнению экспертов, позволит увеличить прибыль и стать точкой роста для небольших городов и поселков Мурманской области. Сейчас особой популярностью пользуется круизный туризм, также власти делают ставку на промышленный туризм.

Для реализации этих задач необходимо тесное сотрудничество туроператоров, для этого они сделали первый шаг, объединились в региональный союз, в который готовы принять и других участников, чтобы туризм на Кольском Севере стал качественным и многообразным.