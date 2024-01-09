Туристы из Санкт-Петербурга попали под лавину в Хибинах

Погибли два жителя Санкт-Петербурга, одного пострадавшего удалось спасти.

Группа туристов из Санкт-Петербурга попала под лавину в Хибинах. Двое из пяти участников похода погибли.

По предварительным данным, днём 8 января незарегистрированная туристическая группа отдыхала в районе ущелья Рамзая в горном массиве Хибины. Они катались на трёх снегоходах, два из которых попали под снежную лавину.

Погибли два жителя Санкт-Петербурга, одного пострадавшего удалось спасти.

По данному факту следственный комитет и прокуратура по Мурманской области проводят проверку.