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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.01.24 19:30

Туристы из Санкт-Петербурга попали под лавину в Хибинах

Погибли два жителя Санкт-Петербурга, одного пострадавшего удалось спасти.

Группа туристов из Санкт-Петербурга попала под лавину в Хибинах. Двое из пяти участников похода погибли.

По предварительным данным, днём 8 января незарегистрированная туристическая группа отдыхала в районе ущелья Рамзая в горном массиве Хибины. Они катались на трёх снегоходах, два из которых попали под снежную лавину.

Погибли два жителя Санкт-Петербурга, одного пострадавшего удалось спасти.

По данному факту следственный комитет и прокуратура по Мурманской области проводят проверку.

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Последние комментарии

Гость
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Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
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Наталия
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Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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