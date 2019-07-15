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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.07.19 19:30

Туристы из США – с любовью к Мурманску

Туристический лайнер «Нотика» с шестьюстами туристами на борту посетил столицу Заполярья. По словам гостей, этот тур они выбрали потому, что в программе значится Мурманск. На берегу туристам приготовила радушный приём, угощали русскими блинами и показывали самые значимые достопримечательности города.

Один из крупнейших круизных лайнеров «Нотика» встретили  в мурманском порту. В Заполярье судно с туристами из Европы, США и других уголков мира пробыли всего 9 часов, но этого хватило, чтобы покинуть комфортные каюты, насладиться  урбанистическими пейзажами Кольского края. Для них была организована масштабная экскурсия, а началась она с соседнего причала, где пришвартован первый в мире атомный ледокол «Ленин».

«Туристов поведем на ледокол «Ленин», так как для них это очень интересно,  - говорит Ксения Мавлютова, представитель туристической компании. – Состоится обзорная экскурсия по городу, в музей Северного флота, краеведческий музей и музей Мурманского морского пароходства».

Круизные лайнеры в столицу Заполярья приходят каждый год и не по одному разу. Для иностранцев даже ввели 72-часовой безвизовый режим и упростили процедуру пограничного контроля. В настоящее время она организована не на борту судна, а в здании морвокзала. Иностранные туристы признаются, что выбрали этот тур во многом потому, что это прекрасный шанс побывать в России.  

«Я раньше побывала в Санкт-Петербурге. Я влюблена в этот город. Этот тур я выбрала потому, что в его программе предусматривается посещение Мурманска, удивительная и прекрасная часть северного края земли, - говорит Ирэн Волски, турист (США). - Здесь холодно, идёт дождь. Мы много читаем про Россию, поэтому нам интересно получить свои впечатления от вашей страны, насколько они будут или не будут отличаться от того, что пишут в американских газетах и журналах».

«В Мурманске я впервые, а раньше была в Москве, Санкт-Петербурге  и Ленинградской области, - делится своими воспоминаниями Лия Рубинштейн, турист (США). - Впечатления самые лучшие - русские люди очень дружелюбные и открытые. Я живу в штате Коннектикут и, по моим ощущениям, погода в Мурманске очень холодная. Но это нисколько не умаляет интереса к вашему городу».

На этом российская часть тура не закончилась, круизный лайнер направился на Соловецкие острова, после которых  иностранных гостей ждёт визит в Архангельск.

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