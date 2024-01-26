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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.01.24 19:30

Туристы, прожив на острове под Кандалакшей, получают диплом помора

Музеи нашего региона разрабатывают турпродукты во время проектной лаборатории в Мурманске. Этим занялись музейные сотрудники, которые стали финалистами конкурса по развитию туристической привлекательности.

Музейные команды из Мурманской области уже доработали свои проекты. Совместное обсуждение помогает им выработать основные подходы и механику создания современных турпродуктов интересных и молодёжи.

Артур Шинкарук, председатель ассоциации «Арктические гиды»: «Мы сейчас говорим о новых форматах. Мы сегодня увидели, что люди пытаются выйти за рамки. Возможно, они не знают каких-то механизмов, но у них в головах зарождается этот момент. И один из таких примеров – Кандалакшский краеведческий музей, где происходит не то что иммерсивное погружение, а целая история. Когда ты погружаешься, то настолько пропитываешься этой историей, становишься полноценным участников действия, что тебе становится интересно. И ты продолжаешь изучать историю дальше».

Действительно, у кандалакшского музея, например, создан большой проект, в котором турист на сутки становится помором и проживает день вдали от цивилизации по древним традициям.

Анжела Микаилова, методист музея истории города Кандалакша: «На остров выплываем из Кандалакши, узнаем морскую акваторию, знакомимся с обитателями Белого моря. Потом приезжаем на остров, где ведём настоящую поморскую жизнь. Готовим, ловим рыбу, собираем грибы, ягоды. Что интересно, туристы варят варенье в лесу на костре, а баночки увозят с собой. Грибы упаковываем под вакуум и тоже увозят с собой. У некоторых туристов в регионах нет таких грибов, какие растут у нас - на севере. Это фишечка наша. Плюс, в конце турист проходит обряд посвящения в поморы и получает диплом, что он помор».

На площадке в областном краеведческом музее работали эксперты, в том числе из Московской высшей школы социальных и экономических наук, Центра развития креативного туризма, регионального комитета по развитию туризма и туроператоры. Один из важных моментов работы – созданные проекты должны быть привлекательными для туристов именно музейным направлением.

Ирина Булыгина, заместитель председателя комитета по туризму Мурманской̆ области, начальник отдела маркетинга и продвижения: «Сейчас важно делать продукт таким, чтобы он был интересен потребителям. Если он неинтересен, то его не будут покупать, не будут приходить в наши музеи. А музеи – хранители информации, поэтому очень важно, чтобы интерес к ним не угасал. Именно здесь находится самая достоверная информация, которую могут получить ребята».

За время работы лаборатории музейные сотрудники сформировали понимание рынков, на которых действуют музейные турпроекты, углубились в запросы аудитории и её специфику. Финалом стала защита проектов перед потенциальными инвесторами.

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