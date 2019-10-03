Туризм - как индустрия в развитии Кольского Заполярья

На заседании постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада по культурной политике и туризму обсудили механизмы поддержки субъектов туриндустрии, изменения в законодательстве в этой сфере и меры по повышению туристической привлекательности нашего региона.

Парламентарии из Мурманской, Архангельской, Вологодской, Псковской и Новгородской областей, Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа собрались вместе в стенах облдумы. Центральный вопрос повестки - туризм, как превратить его в мощную отрасль экономики, способную стать надежным звеном в механизме развития всего Северо-Запада и Кольского Севера в том числе.

Сергей Дубовой,- председатель Мурманской областной Думы: «Способы развития - это привлечение туристов в наши регионы. Большинство регионов СЗФО - приграничные. Для них это важно. И мы хотим то, что губернатор наш говорил в послании, чтобы туризм стал настоящей индустрией, потому что привлекаем участвовать средний и малый бизнес, это рабочие места, доходы нашего бизнеса. И главное, чтобы развивался наш регион».

Работы на этом пути проделано много, и стремительно увеличивающийся турпоток в наши широты из стран дальнего зарубежья - самое яркое тому подтверждение. Но представители комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада по культурной политике и туризму уверены, останавливаться нельзя.

Виктор Остренко, председатель постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму: «Созданы туристские организации, которые организует въезд на территорию России. Дают нам импульс, который фактически является задачей для работы законодателей. Мы уже рассмотрели ряд вопросов, которые были ориентированы на развитие въездного туризма. На поддержку наших учреждений культуры. Мы хотим говорить, как упростить преграды для иностранного туриста».

Опыт многократных виз, хорошо показавший себя на чемпионате мира по футболу, который проходил в России в прошлом году, тоже способен стать еще одним стимулом для увеличения туристического потока и совершенствования соответствующей инфраструктуры на территории Северо-Запада.

Виктор Остренко, председатель постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму: «Упрощение процедуры, в том числе, возможность многократно приезжать в Россию, дает возможность развивать услугу гостеприимства на территории регионов, тем инвесторам, которые поверили в развитие наших регионов, чувствовать себя востребованными. Места размещения, общественного питания. Мы не обойдем вниманием сегодня и учреждения культуры, которые требуют особого внимания».

В ходе заседания парламентарии обсудили обращение Ассоциации к Председателю Государственной Думы о необходимости совершенствования правого регулирования деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков, а так же обращение в Правительство страны о порядке и условии выдачи обыкновенных туристических виз для иностранных граждан.