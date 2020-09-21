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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.09.20 19:30

Туризм – тренд развития экономики Мурманской области

Развитие туризма в России зависит от наличия качественного сервиса, профессиональных сотрудников и комфортной инфраструктуры. О том, как создать эти условия в Арктике, сегодня говорили во время проведения Первого арктического туристского медиаконгресса.

Кадры для арктического туризма будут готовить непосредственно в Арктике. Например, в МАГУ в этом году прошли наборы на обучение в сфере туризма и сервиса. Специалисты этого направления востребованы, рынок не переполнен, туристические организации разбирают их быстро. Заинтересованы в развитии сервиса в Арктике и иностранные партнёры.

Ирина Шадрина, врио ректора ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»: «Университет Юханя предложил свои образовательные программы для совместной их реализации. А также непосредственно Вэйханьский политехнический колледж предложил проведение совместных образовательных программ в сфере туризма, сервиса. Предлагают открыть у нас подготовку бортпроводников. Но мы на это пока не соглашаемся».

Арктика может быть доступной - это главный посыл прошедшего в Мурманске форума. Хотя основной акцент сделан на туризм гастрономический. Но не забывают и про другие направления - экскурсии в Териберку и Хибинские горы. При этом правительство региона понимает, что возрастающий поток туристов может негативно сказаться на хрупкой северной природе. Чтобы не потерять наши природные достопримечательности, их надо не только эксплуатировать, но ещё и охранять.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Сейчас ведётся работа учёными КНЦ РАН, социологами и учёными-биологами по созданию на территории Териберки природного парка. Три варианта зонирования будут представлены в конце этого года. Сейчас ведётся активное обсуждение с жителями, с бизнесом и учёными. Единственный способ сохранить территорию - режим охранный. Но он должен быть сбалансированным, чтобы не всё закрыть, чтобы нагрузка была контролируемой, чтобы она не несла вреда».

Этот год для туризма в России в целом и в Арктике в частности можно назвать дебютным. Закрытые границы буквально вынудили российского туриста отдыхать на Родине. Задача бизнеса была - не ударить в грязь лицом и доказать делом, что сервис в России может соответствовать европейским стандартам комфорта. Удалось или нет - покажет следующий год, когда отдохнувшие дома россияне либо снова вернутся на отечественные курорты, либо всё же предпочтут отдых за рубежом.

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