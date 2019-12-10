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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.12.19 19:30

Туризм без границ и препятствий

Семинар для руководителей и персонала предприятий сферы туризма и гостеприимства состоялся на базе опорного вуза МАГУ. Участники смогли обсудить организацию комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями в гостиницах и других местах отдыха, чтобы Мурманская область смогла повысить качество предоставляемых туруслуг.

В Мурманском арктическом государственном университете состоялся круглый стол для представителей туристического бизнеса. Эксперты и преподаватели вуза рассказали о том, как сформировать безбарьерный турпродукт, который будет  учитывать  потребности приезжающих в наш край гостей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

«Российских людей, имеющих ограничения, крайне мало, но иностранные туристы привыкшие в Европе, что у них одинаковые права со всеми, где у путешественников не возникает мысли о том, что у них могут возникнуть какие-то трудности при передвижении, - отмечает Анна Попова, руководитель проектного офиса  МАГУ. - Нам хотелось бы, чтобы наши предприятия были готовы к тому, что такие туристы всё чаще будут приезжать и к нам».

Первая часть семинара посвящена теории. Участникам встречи рассказали о том, как  правильно оборудовать пространство, чтобы оно перестало быть  непреодолимым препятствием для инвалидов. Во второй половине дня, специалисты гостиничной индустрии отправились  в отель «Азмиут», чтобы познакомиться с уже имеющейся инфраструктурой для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как признаются сотрудники гостиницы, бывает так, что туристы, приезжающие из тёплых стран, не приспособлены к нашим климатическим условиям и получают травмы во время отдыха у нас,  например, поскользнувшись на льду. Для таких пострадавших предусмотрены костыли и кресла. 

«Мы стараемся, - говорит Елена Мосийчук, генеральный директор отеля «Азимут». - Не всё у нас готово, не всё есть, но мы готовы развиваться, готовы следовать новым тенденциям. Мы готовы следовать тем тенденциям, чтобы принимать больше людей с ограниченными возможностями, чтобы они не чувствовали ограничения в комфорте и сервисе».

Эксперты из МАГУ планируют сделать такие встречи с представителями туриндустрии регулярными. Они считают, что  это поможет повысить качество туристских услуг и сделает регион открытым для всех желающих.

 

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