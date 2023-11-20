Туризм, демография, реализация плана «На Севере – жить» и ход отопительного сезона – главные темы оперативного совещания

Во время оперативного совещания губернатор Андрей Чибис подвёл итоги рабочей поездки в Мурманскую область министра экономического развития России Максима Решетникова, состоявшейся в конце прошлой недели. Глава федерального Минэка высоко оценил развитие и потенциал региона в сфере туризма.

Туристическая привлекательность региона, «Зарплата мамы», семьи, которые могут получить орден «Родительская слава» и отопительный сезон – главные темы оперативного совещания в региональном правительстве.

Во время оперативного совещания губернатор Андрей Чибис подвёл итоги рабочей поездки в Мурманскую область министра экономического развития России Максима Решетникова, состоявшейся в конце прошлой недели. Глава федерального Минэка высоко оценил развитие и потенциал региона в сфере туризма.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Глава Минэкономразвития отметил, что сейчас наш регион находится в топе по росту туристического потока. И это результат нашей общей работы. В 2022 году туристический поток в наш регион составил 540 тысяч гостей. Это с ростом в 25%. За январь-сентябрь этого года Мурманскую область посетили более 396 тысяч человек, что выше аналогичного периода прошлого года ещё на 23%. Темпы роста туристов сохраняются, и за четыре года доходы от туризма составили 13,6 млрд рублей».

Всего в инвестиционном портфеле региона присутствует 74 проекта в сфере туризма с общим объёмом инвестиций 56 млрд рублей. Губернатор подчеркнул, что отдельным треком в Заполярье запущена работа для популяризации туризма по региону у самих северян. Например, в рамках проекта «Единая карта жителя Мурманской области» предлагаются специальные предложения и скидки.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прошу коллег из профильного комитета делать отдельный акцент на этом, чтобы эти механизмы развивались и работали. Туризм, та инфраструктура, которую мы строим, развиваем, должна быть максимально доступна для наших жителей, их отдыха. Это крайне важно».

Рабочий визит главы Министерства экономики не ограничился Мурманском, ряд встреч прошёл и в Кировске.

На оперативном совещании рассмотрели итоги реализации плана «На Севере – жить» в соседних для горнолыжного города - Апатитах.

Социальный блок оперативного совещания касался программ, призванных улучшить демографическую ситуацию в регионе. Так более 4,5 тысячи северянок получают «Зарплату мамы». Выплата привязана к величине прожиточного минимума и растёт вместе с ней, поэтому с 1 января 2024 года её размер увеличится.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «На сегодняшний день сняты все ограничения, будет 17700 рублей».

На совещании напомнили и о мере поддержки, которая появилась в Мурманской области в этом году и позволяет компенсировать расходы на оплату проезда в медицинские учреждения беременным женщинам, а также северянкам, которые возвращаются из роддома. Мера поддержки распространяется на все виды транспортных средств, включая такси и личный автомобиль. Так же при рождении тройни семья получает право на единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Многотемные семьи могут претендовать и на орден «Родительская слава».

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Награждённым семьям положена федеральная выплата в размере 500 и 200 тысяч рублей, а также дополнительная региональная в пять миллионов».

Обычно эти средства семьи тратят на улучшение жилищных условий.

Сфера ЖКХ тоже была на повестке совещания. По словам вице-губернатора Алексея Лыженкова, этот отопсезон можно назвать спокойным. Вероятно, потому, что энергетики немало времени уделяют замене сетей, например, только в Октябрьском округе города Мурманска было отремонтировано 20% тепломагистралей.

Дополнительно в 2024 году теплоснабжающими организациями продолжится замена сетей теплоснабжения, а также модернизация основного и вспомогательного оборудования источников теплоснабжения в Мурманске, Апатитах, Кировске, Ковдоре, Умбе, Ревда, Ловозере, Североморске, Высоком, Алакуртти, Гаджиево, Заозерске, Кильдинстрое, Мурмашах, Молочном, Верхнетуломском и Коле.