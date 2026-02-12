В регионе планируется установить квоты для приёма на работу участников специальной военной операцииПарламентарии обсудили примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2026 год
Туризм крепчает, однако: мурманские гиды просят организовать патрулирование на дороге в Териберку

Мурманские гиды жалуются на столпотворение по дороге в Териберку. Их возмущает поведение водителей, среди которых немало таксистов и так называемых «серых» гидов, которые отправляются на побережье Баренцева моря без специальной подготовки.

Гиды инициировали сбор подписей под обращением в правоохранительные органы.

«Новый день. Свежие видео от коллег», - сегодня в группе «Курорты Кольского Края» опубликована очередная порция кадров столпотворения на дороге в Териберку.

«Дорога на Териберку остаётся закрытой. Дважды в день «Мурманавтодор» организует проводку колонн. Уверен, что никому не надо объяснять, что такое движение в колонне. Остановки запрещены, вся колонна едет от точки до точки организованно», – пишет очевидец событий.

Но правила не писаны для так называемых «таксо-гидов», которые останавливаются на дороге для того, чтобы их пассажиры сделали красивые фотографии в районе ветропарка.

- Они же абсолютно всё это игнорируют. Когда едешь по дороге, то очень легко определить это местный гид едет или приезжий. Четыре часа никто не мог ни въехать, ни выехать из Териберки.

К чему это приводит, можно увидеть на видео.

Надо ли говорить, что у официальных гидов, работающих законно, начинают сдавать нервы.

Владимир Онацкий, аттестованный гид Мурманской области: «Вчера на развилке сбили женщину. Моя коллега снимала, а водитель грыз семечки, ему было всё равно».

Если раньше представители мурманского туристического сообщества сетовали на плохую работу дорожников, которые не поспевали с уборкой снега после снегопадов, то теперь обращают внимание властей на участников дорожного движения.

Владимир Онацкий, аттестованный гид Мурманской области: «В этом году у нас происходит какое-то невероятное столпотворение на этой дороге. Много стало людей, которые откровенно не умеют по ней ездить, образуются заторы, кто-то кого-то пытается толкать, проехать, драка - бьют друг другу лица. Как мы понимаем, это всё происходит не среди гидов, а среди тех, кто сейчас решил быстренько подзаработать деньги. Приехал сюда из других регионов и даже из других стран, при этом не умея ездить по этой дороге и правильно себя вести».

Инициативная группа аттестованных гидов Мурманской области подготовила коллективное обращение, которое в ближайшее время направит в правоохранительные органы. Они просят организовать и выставлять посты на дороге и селе Териберка, как минимум, до конца китайского Нового года!

