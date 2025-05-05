Туризм развивается, культура меняется в лучшую сторону, Губернаторский лицей ждёт первых учеников – хорошие новости с оперативного совещания

Еженедельное оперативное совещание с губернатором Мурманской области сегодня началось с минуты молчания. Министры почтили память погибших в авиакатастрофе, произошедшей 6 лет назад.

Губернатор Андрей Чибис начал оперативное совещание с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Трагедия произошла 5 мая 2019 года. Самолёт, выполнявший регулярный рейс Москва – Мурманск, совершил экстренную посадку сразу после взлёта.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Начать, к сожалению, с памяти тех, кто ровно шесть лет назад погиб при крушении самолёта в аэропорту «Шереметьево». Это были наши мурманчане, в основном. Поэтому предлагаю почтить их память минутой молчания».

Расследование аварии, в которой погиб 41 человек, завершилось недавно. При этом разработчику воздушного судна было рекомендовано доработать конструкцию самолёта и лётную документацию.

Как прозвучало во время заседания, в прошлом году турпоток в Мурманскую область составил рекордную 761 тысячу человек.

Светлана Панфилова, заместитель губернатора Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «За пять лет правительством региона много сделано для того, чтобы увеличить туристический поток. Поддерживаются проекты, развивается туристская инфраструктура, проводятся мероприятия. И за пять лет правительством региона поддержано в этой сфере, имеется в виду прямая финансовая поддержка, кроме других направлений, 135 проектов в сфере развития туризма на общую сумму 400 млн рублей».

А для того чтобы туристов было больше, с 29 апреля в нашем регионе открыли приём заявок на конкурсный отбор для государственной поддержки проектов по развитию туристской инфраструктуры. Предусмотрены субсидии до 10 млн рублей для создания кемпингов и модернизации маршрутов. Всего в бюджете на текущий год на эти цели выделено 64,5 млн рублей.

Светлана Панфилова, заместитель губернатора Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Продолжаем работать над созданием современной инфраструктуры, которая отвечает заявленным требованиям туристов. Один из ярких примеров 2024 года – это новая канатная дорога на южном склоне курорта «Большой Вудьявр», открытие новых зон для катания. Кроме того, ведётся работа в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система», ведётся модернизация аэропорта Мурманск и запланирована реновация аэропорта Хибины».

Модернизация коснулась и сферы культуры региона. С 2019 года на её развитие было направлено более 6,5 млрд рублей. Мурманская область стала лидером по количеству модельных библиотек на Северо-Западе. В разы увеличен объём кинопроизводства на территории региона, что важно для продвижения Арктики. Креативные индустрии также получили импульс развития через новые форумы и выставки, появились брендовые фестивали.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «При федеральной и региональной поддержке была проведена масштабная модернизация пространств учреждения культуры. Обобщая в цифрах нашу пятилетнюю работу по приведению в нормативное состояние инфраструктуры учреждений культуры, в настоящее время в удовлетворительном состоянии находятся более 80% зданий. Ремонты проведены в 117 учреждениях культуры, улучшена материально-техническая база 93 учреждений культуры. Общая сумма на данные цели с 1919 года составила почти 6,5 млрд рублей».

Обновленный план развития региона до 2030 года включает строительство новых культурных объектов и модернизацию действующих, создание модельных библиотек, завершение реконструкции кинотеатра «Родина», который станет Центром научно-технологического творчества.

Совсем скоро для детей откроет свои двери и Губернаторский лицей. Набор на 2025-2026 учебный год уже запущен. Подать заявления на поступление можно будет с 24 мая для 5-8 классов и с 15 июня - для 10 класса. Всего с 1 сентября в неё будут учиться 500 детей.

Диана Кузнецова, министр образования Мурманской области: «С 1 сентября 2025 года начнёт работать Губернаторский лицей. Это уникальное для Мурманской области учебное заведение, один из значимых проектов плана «На Севере – жить!». Отмечу, что данное учреждение построено в рамках национального проекта «Образование». Лицей будет оснащён по последнему слову техники».

В рамках оперативного совещания губернатор Андрей Чибис призвал северян участвовать во всероссийских конкурсах «Знай наших» и «Дальний Восток – Земля приключений». Победители получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку. Сбор заявок проходит на платформе знайнаших.аси.рф и продлится до 15 мая.