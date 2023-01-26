Туризм в Мурманской области должен быть активным и лояльным

В 2022 году Мурманскую область посетили на сто тысяч туристов больше, чем в 2021 году. За последние три года оборот отрасли составил 9 млрд рублей.

Уходящий год экологического туризма передал полномочия активному. Это значит, что нас ждёт время приключений, спорта и динамичного отдыха. В прошлом году наш регион посетили более пятисот тысяч человек. Комитет по развитию туризма Мурманской области не собирается останавливаться на достигнутом, нацелен увеличить этот показатель.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Понятия активного туризма в законе нет. Мы для себя ещё в прошлом году совместно с турсообществом определили, что мы будем понимать под активным туризмом. Естественно, это будут организованные, безопасные посещения тех или иных мест или испытаний себя на природе. Это однозначно будет туристический продукт, который проработан нашими туроператорами, которые работают в регионе. Однозначно мы эти продукты будем обсуждать с МЧС».

Чтобы чётко опередить планы на будущее, представители власти организовали встречу с представителями турбизнеса. Идея активного досуга многим приходится по душе.

Светлана Макарова, коммерческий директор компании «Дыхание севера»: «К нам едет очень много представителей активных направлений, таких как походники, сплавщики, любители воды, любители экстрима. Это очень круто, потому что в Мурманской области многообразный ландшафт, большое количество озёр, рек, горы, два моря. У нас есть все возможности, чтобы эти направления реализовывать».

Геннадий Панфилов, генеральный директор ООО «Хибины для вас»: «На сегодняшний день мы возвращаемся к допандемийным цифрам. Народ едет, Хибины нравятся. Многие те, кто никогда не был у нас, понимают, что есть с чем сравнивать. На сегодняшний день на Северо-Западе России и в России в целом, наверное, единственный курорт, который так многообразно может представить разные виды активного туризма».

Ежегодно правительством выделяется субсидия на поддержку инициатив в области гостевого бизнеса. В этом году размер субсидии на проекты составит 4 миллиона рублей, теперь дело за предпринимателями.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы радикально в 2020 году снизили налоги для всего малого и среднего бизнеса, включая и отрасль туризма. В шесть раз по упрощённой системе налогообложения. Конечно, для нас очень важно, чтобы эти высвобождающиеся деньги, а мы видим объём растущих доходов отрасли, они были инвестированы в инфраструктуру, создавая конкурентную инфраструктуру - и общепита, и мест размещения».

Андрей Чибис отметил, что внутренний туризм должен быть доступен в первую очередь для жителей региона, для этого необходимо ввести для северян программу лояльности.

На заседание совета по туризму Мурманской области наградили отличившиеся компании и организации, а также ряд сотрудников региональных заповедников.