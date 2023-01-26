Студенты регионов СЗФО оценили качество образованияПусть маленькое чудо вновь случится с нашей помощью
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.01.23 19:30

Туризм в Мурманской области должен быть активным и лояльным

В 2022 году Мурманскую область посетили на сто тысяч туристов больше, чем в 2021 году. За последние три года оборот отрасли составил 9 млрд рублей.

Уходящий год экологического туризма передал полномочия активному. Это значит, что нас ждёт время приключений, спорта и динамичного отдыха. В прошлом году наш регион посетили более пятисот тысяч человек. Комитет по развитию туризма Мурманской области не собирается останавливаться на достигнутом, нацелен увеличить этот показатель.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Понятия активного туризма в законе нет. Мы для себя ещё в прошлом году совместно с турсообществом определили, что мы будем понимать под активным туризмом. Естественно, это будут организованные, безопасные посещения тех или иных мест или испытаний себя на природе. Это однозначно будет туристический продукт, который проработан нашими туроператорами, которые работают в регионе. Однозначно мы эти продукты будем обсуждать с МЧС».

Чтобы чётко опередить планы на будущее, представители власти организовали встречу с представителями турбизнеса. Идея активного досуга многим приходится по душе. 

Светлана Макарова, коммерческий директор компании «Дыхание севера»: «К нам едет очень много представителей активных направлений, таких как походники, сплавщики, любители воды, любители экстрима. Это очень круто, потому что в Мурманской области многообразный ландшафт, большое количество озёр, рек, горы, два моря. У нас есть все возможности, чтобы эти направления реализовывать».

Геннадий Панфилов, генеральный директор ООО «Хибины для вас»: «На сегодняшний день мы возвращаемся к допандемийным цифрам. Народ едет, Хибины нравятся. Многие те, кто никогда не был у нас, понимают, что есть с чем сравнивать. На сегодняшний день на Северо-Западе России и в России в целом, наверное, единственный курорт, который так многообразно может представить разные виды активного туризма».

Ежегодно правительством выделяется субсидия на поддержку инициатив в области гостевого бизнеса. В этом году размер субсидии на проекты составит 4 миллиона рублей, теперь дело за предпринимателями.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы радикально в 2020 году снизили налоги для всего малого и среднего бизнеса, включая и отрасль туризма. В шесть раз по упрощённой системе налогообложения. Конечно, для нас очень важно, чтобы эти высвобождающиеся деньги, а мы видим объём растущих доходов отрасли, они были инвестированы в инфраструктуру, создавая конкурентную инфраструктуру - и общепита, и мест размещения».

Андрей Чибис отметил, что внутренний туризм должен быть доступен в первую очередь для жителей региона, для этого необходимо ввести для северян программу лояльности.

На заседание совета по туризму Мурманской области наградили отличившиеся компании и организации, а также ряд сотрудников региональных заповедников.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в ИТ-сфере СЗФО: спрос на специалистов, зарплаты и требования
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Леся
26.01.23 00:55
Как можно попасть на тренинг 89095610040
Комментарий к новости:«Самореализация по-женски»: состоялся первый в этом году тренинг личностного роста в Центре занятости населения
niknik76876
17.01.23 23:11
Практически все стрелковое оружие в Армии РФ кроме спецподразделений без оптики глушителей и подствольников, на другой стороне все иначе -нужны тепловизоры бойцам и приборы пнв на танки что бы не быть
Комментарий к новости:Численность Вооруженных Сил России увеличат до 1,5 миллиона человек
Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
Комментарий к новости:Добыча водных биоресурсов российскими рыбаками в 2022 году снизилась на 3,4% — до 4,8 млн тонн
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Экспроприатор». Художественный сериал, 12 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Трудящиеся - жители СЗФО рассказали о «поборах» на работе-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 38 копеек, доллар подрос почти на 17 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2022 году ТГК-1 снизила выработку электроэнергии на 1,2%, а объём отпуска тепловой энергии снизился на 1,8%-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области показатель собираемости за услугу по обращению с ТКО составил более 98%-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Министр обороны РФ утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика