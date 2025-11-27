Турнир «Неигры» провели в ЗАТО Александровск

Это не игры – здесь всё серьезно! Финал третьего сезона молодёжного турнира по самым необычным игровым элементам собрал шесть команд – представителей ЗАТО Александровск и ЗАТО Видяево. Все они стали победителями отборочных игр в своих городах.

Какими качествами должны обладать игроки, чтобы с первой попытки забросить мячи в стакан или сыграть в теннис, где вместо ракеток – книги?

Екатерина Гахроманова, команда «Тушнилы», г. Полярный: «Смелость, ловкость, сила и просто хорошее настроение».

Проект «Неигры» стал аналогом популярного интернет-шоу, где встречаются и соревнуются публичные и известные люди – комики, артисты, звёзды эстрады. Ничем не хуже управляются с реквизитом для игр жители закрытых городов: проект получил грантовую поддержку и успешно реализуется представителями молодёжного центра уже не первый год. На этот раз прибегли к помощи добровольцев.

Татьяна Визжачая, педагог-организатор Центра молодёжи ЗАТО Александровск: «У нас проходило обучение для волонтёров: как снимать контент, как придумывать игры. Это всё они делали сами. Это большой для них плюс в портфолио».

Параллельно ведутся сразу два турнира: для школьников и категории 18+. Формат одинаковый, но несколько отличается подход. Детей стараются уберечь от травмоопасных состязаний. Впрочем, для любого возраста «Неигры» – это больше, чем соревнования, спорт и весёлая активность. Это способ сплотиться и полезно организовать свой досуг.

Мария Жидкова, команда «Арт-пикник», ЗАТО Видяево: «Они очень нужны, особенно для нашего региона, потому что область большая, а городов не так много, развлечений мало. Мы приехали из разных городов страны, где привыкли к большей деятельности, многим становится скучно. Но благодаря таким играм, жить становится веселее – «На Севере - Жить!».

Чемпионом среди взрослой группы стали спасатели из Полярного. Им пригодился опыт совместной работы, уверена Екатерина.

Екатерина Гахроманова, команда «Тушнилы», г. Полярный: «Мы коллеги, боевые товарищи. Друг друга знаем, поэтому играем как один большой механизм».

Организаторы и авторы проекта ставят амбициозные задачи: расширить географию проекта как минимум на другие закрытые города региона.

Отметим, что много лет Центр молодёжи большого ЗАТО проводит спортивные состязания «Свободное включение», в основе которых, также, лежат необычные игровые приёмы и реквизит.