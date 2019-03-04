Турнир памяти Сергея Окуличева собрал юных борцов Мурманской области

В Мурманске состоялся 11 традиционный турнир по греко-римской борьбе памяти первого тренера сборной команды города Мурманска Сергея Окуличева. В спортивном состязании приняли участие 110 ребят со всей области.

Про Сергея Окуличева говорят: тренер с большой буквы. Его воспитанник, ныне президент Федерации спортивной борьбы города Мурманска Андрей Горельцев вспоминает, наставник собирал ребят буквально со двора в стены спортивной школы, давал им путевку в жизнь. Сегодняшние участники ежегодного турнира по греко-римской борьбе памяти Сергея Окуличева также беззаветно любят спорт.

«Хорошо, что у нас юношеский спорт развивается, юношеская борьба, - говорит Андрей Горельцев, президент Федерации спортивной борьбы города Мурманска, мастер спорта СССР по классической борьбе. - В прошлом году детско-юношеская спортивная школа № 13 подтвердила высокое звание школы олимпийского резерва. У нас есть призеры России, члены сборной команды России».

Ребята ещё не успели закончить 9 классов, но уже успели объездить Россию и даже побывать на международных соревнованиях в Европе. «Я участвовал во Всероссийских турнирах по греко-римской борьбе, участвовал во Всероссийских соревнованиях по борьбе, участвовал в крупнейшем европейском турнире по греко-римской борьбе», - перечисляет Кирилл Лымаренко, воспитанник детской спортивной школы олимпийского резерва № 3 (ЗАТО г. Североморск).

История греко-римской борьбы уходит в глубину веков. Впервые этот вид спорта был представлен на Олимпийских играх 704 года до н.э. Задача борцов - в ходе поединка уложить соперника на лопатки.

Задача эта непростая, требующая не только превосходной физической подготовки, но и стратегии. Такой, казалось бы, динамичный вид спорта учит быть терпеливым и настойчивым, а строгие правила и этикет борьбы прививают уважение к тренеру и сопернику.

«Прежде всего, этот вид спорта воспитывает людей, воспитывает характер, самоотдачу, - говорит Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Это собственный труд, собственное упорство и собственные цели и задачи, которые ты преследуешь, это формирует человека. И уважение к сопернику, прежде всего».

Борьба учит не сдаваться и просчитывать шаги соперника. Безусловно, такие качества пригодятся ребятам в будущем, к тому же многие из сегодняшних участников турнира мечтают связать свою жизнь с силовыми структурами. «Я хочу поступить в ФСБ и защищать свой город, свою область, свою Родину», - делится своими планами на будущее Кирилл Лымаренко, воспитанник детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 3 (ЗАТО г. Североморск).

За показательными выступлениями и победами на турнирах - ежедневные, многочасовые тренировки. Эти ребята с раннего детства знают, как принимать поражение. «Когда выходишь на ковер, надо ничего не бояться. Даже, если ты проиграешь, то не надо расстраиваться сильно, это просто знак, что надо сильнее тренироваться и идти дальше», - даёт совет Егор Норицын, участник турнира, призёр Чемпионата Европы.

По итогам соревнований из 110 участников лучшим борцом признан Алиев Курбан, а в номинации «Лучшая техника» победителем стал Павел Петров. Оба спортсмена представляют город Оленегорск. В номинации «За волю к победе» кубок достался Антону Комиссарову из Снежногорска.