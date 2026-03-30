Турнир по боксу, посвящённый памяти Владимира Жириновского, состоялся в Мурманске

Заслуги общественного деятеля, которому в этом году могло бы исполниться 80 лет, почтили юные спортсмены, их родные и действующие члены думской фракции.

Владимир Вольфович всегда с трепетом и поддержкой относился к детским спортивным начинаниям. Его знали и любили во всей стране и за рубежом. Знания о выдающемся политике передают и подрастающему поколению.

Станислав Гонтарь, руководитель фракции ЛДПР в Мурманской областной Думы: «И дети, и родители его знают, все тепло о нём вспоминают. Сейчас его называют пророком нашего общества, нашей страны, потому что благодаря его фундаментальным знаниям, которые он получил, учась в университетах, а сейчас его прогнозы сбываются».

Василий Гаврилюк, директор Школы олимпийского резерва №3 г. Мурманска: «Очень большой пример мужества, героизма. Он сделал для России очень много, а мог сделать гораздо больше. Очень жаль, что он так рано ушёл».

На ринге встретились начинающие боксеры, в которых в столь юном возрасте как никогда важно вкладывать не только спортивные азы, но и моральные ценности, являющиеся основанием для воспитания молодого поколения.

Максим Кукушкин, депутат Совета депутатов города Мурманска, член фракции ЛДПР: «Спорт учит целеустремленности, спорт даёт и победу, и силу для новых свершений, спорт учит не бояться, а значит, и не врать. Это девиз и нашей партии: «Не врать и не бояться!».

Спортсмены доказали, что возраст не всегда показатель высокого уровня стойкости: боролись юноши до победного, даже, если осыпать ударами начинали с первых секунд поединка. Научиться защищаться – предлог, под которым некоторые начали свой путь в боксе.

Фарух Якубдзаде, участник соревнований: «Меня били, поэтому меня и записали на бокс».

Самому младшему участнику соревнований Роману Гордееву 5 лет. Любовь к спорту прививает мальчику его семья, всячески поддерживая начинание сына.

Роман Гордеев, участник соревнований: «На тренировках отжимаюсь, грушу боксирую, тренируемся друг с другом».

Посвящённые памяти Владимира Жириновского соревнования в нашем регионе проходят впервые и обещают стать ежегодными. Турниры не ограничиваются боксом – состязания по самбо и первенство по конькобежному спорту тоже не так давно провели в нашей области.