Турнир по греко-римской борьбе «Северное сияние» собрал 200 бойцов

200 борцов с Мурманской области, регионов России, а так же ближайшего зарубежья. Эти выходные в городе-герое, несмотря на мороз, будут жаркими. В Мурманске состоится самый большой турнир, организованный в Заполярье, по спортивной борьбе.

Турнир по греко-римской борьбе «Северное сияние» собирает рекордное по меркам мурманской области число участников, в соревнованиях задействовано 200 спортсменов. Он считается старейшим в регионе, куда почти ежегодно приезжают гости из Финляндии, Швеции и Норвегии. Кроме иностранных борцов, в традицию вошла ещё одна особенность – приглашать на бои знаменитостей.

- Почётными гостями мероприятия каждый год являются именитые спортсмены. Из истории хочу сказать, что почётным гостем этого турнира был трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и был двукратный призер олимпийских игр из Швеции Томас Йохансен, - рассказал Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

В этот раз поддержать начинающих борцов в Мурманск приехали олимпийский чемпион Алексей Мишин и чемпион Мира среди студентов Алексей Широких. По мнению именитых спортсменов, в Заполярье довольно хорошо развито это направление.

- Мы со своей стороны СПБ, все время поддерживаем их, они нас. Будем планировать совместные мероприятия, общие. Мы все находимся в северо-западном регионе и у нас одни и те же задачи, - Алексей Широких, президент Федерации спортивной борьбы г.Санкт-Петербург.

С прошлого года участие в соревнованиях стали принимать девушки и появилась новая дисциплина - «Женская борьба». Вот только подготавливать к поединкам девчонок почему-то берется не каждый тренер.

- Пытаемся развивать вольную борьбу. Мужчин-тренеров найти не можем, зато, с девчонками у нас занимается тренер из Снежногорска, - рассказывает Роман Кошелев, председатель Федерации спортивной борьбы Мурманской области. - В этом году, как и в прошлом, несколько женских поединков так же пройдут на ковре.

Сегодня участникам турнира предстоит пройти процедуру взвешивания, а в субботу и воскресение состоятся бои. Соревнования организованы под куполом Легкоатлетического манежа в Долине Уюта. Организаторы приглашают всех любителей единоборств поболеть за участников и поддержать нашу команду.