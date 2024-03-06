Турнир по стрельбе среди женщин-военнослужащих посвятили 8 Марта

Стоит отметить, что для победы в турнире необходимо было показать идеально точную стрельбу, выбив наибольшее количество очков. Максимально из десяти выстрелов можно было достичь отметки в сто баллов.

В Управлении Росгвардии по Мурманской области состоялись соревнования по стрельбе среди женщин-военнослужащих, приуроченные празднованию Международного женского дня.

В соревнованиях принимали участие представительницы прекрасного пола из всех подразделений территориального управления.

Участницам соревнований предстояло продемонстрировать мастерство владения пистолетом, в статической стрельбе на точность.

Стоит отметить, что для победы в турнире необходимо было показать идеально точную стрельбу, выбив наибольшее количество очков. Максимально из десяти выстрелов можно было достичь отметки в сто баллов.

По итогам соревновательного дня все участницы турнира получили букеты цветов и сладкие подарки.