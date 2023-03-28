Турнир по восточному боевому единоборству кобудо состоялся в Никеле

Спортсмены со всей области приехали показать всё, на что они способны.

Приграничный посёлок открыл свои двери для спортсменов восточного боевого единоборства. В Никеле состоялись первенство Печенгского района и региональные соревнования на призы ДОСААФ Мурманской области по кобудо. 90 детей в возрасте от 9 до 17 лет приехали побороться за места на пьедестале.

Сергей Тян, директор Комплексной детско-юношеской спортивной школы №17 г. Мурманска: «Участвуют у нас с городов Гаджиево, Заполярный, Мурманск и сам посёлок Никель».

На трёх татами соревновались между собой целеустремленные спортсмены, стремясь получить заветные баллы. По словам организаторов турнира, техника безопасности в этом виде спорта была на высоте. Хотя ребята дерутся и в полную силу, у них имеется хорошая защита.

Сергей Тян, директор Комплексной детско-юношеской спортивной школы №17 г. Мурманска: «Для них это безопасно, потому что, как вы заметили, на наших соревнованиях они работают в полный контакт. При этом дети полностью защищены. Это шлем с забралом-решёткой и на корпус одевают жилет, который очень трудно пробить. Поэтому работают в полный контакт, выкладываются. При этом соревнования проходят без травм».

Как считают юные спортсмены, боевые искусства развивают дух, упорство и уважение к старшим.

Ильгам Аликберов, участник соревнований: «Бой мне очень сильно понравился. Выиграл ударом маваши-гени. Отец у меня работает в воинской части, я хочу тоже быть военным».

Анастасия Базанова, участница соревнований: «Мне нравится этот спорт, нравится биться, нравится побеждать. Я тренируюсь каждый день, каждую тренировку мы готовимся, у нас происходят спарринги».

Победители этого первенства войдут в состав сборной, которая представит регион на соревнованиях в Санкт-Петербурге уже в мае этого года.