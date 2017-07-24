На выходных спортсмены-энтузиасты демонстрировали физическую силу - и всё ради благого дела. Турнир по функциональному многоборью «Сила добра» посвятили мурманской девочке Аише, страдающей редким генетическим заболеванием.

Для реабилитации ребёнка в Польше нужно срочно собрать 40 тысяч рублей. Непростую ситуацию с лечебным процессом осложнил ДТП, в которое недавно попала семья Аиши. Теперь маме Александре приходится бороться за здоровье двух дочерей с удвоенной силой.

Девушки, тягающие железо, и парни, отжимающиеся на одной руке… Кроссфит зародился, как вид эффективных тренировок для пожарных. А сейчас – это популярное направление, захлестнувшее дворовые площадки по всему миру. Северные спортсмены пошли ещё дальше. Турнир «Сила добра» прокачивает не только мышцы, но и сердца земляков.

Небольшой, но очень важный турнир отзывчивые северяне устроили, чтобы поддержать участницу клуба «Спортфит Мурманск» Александру Тимофееву и её дочек Аишу и Софию. Любопытная Аиша, как и все дети, интересуется ярким оранжевым микрофоном тележурналиста. Однако, с рождения она страдает редким генетическим заболеванием - у неё обнаружили лишнюю хромосому. Аиша уже прошла ряд реабилитаций, а в июне, после поездки в Польшу, случился прорыв. «После первой реабилитации у Аиши были большие успехи, она научилась проситься в туалет», - делится своими радостями Александра Тимофеева, мама Аиши.

Однако, возвращаясь после удачной реабилитации, Александра с дочками попала в серьёзную автомобильную аварию. Все трое оказались в больнице. Больше всех пострадала шестилетняя София, ей предстоят сложные операции. А в это время Аишу ждут на повторном лечении, иначе все успехи сойдут на нет. Родители решили, что Аиша не пропустит эту поездку, с ней поедет папа. С помощью соцсетей необходимую сумму для оплаты услуг клиники почти собрали. Как ни странно, помогла печальная известность из-за ДТП.

- Многие узнали об этой семье, когда Саша попала в аварию, - рассказывает Алина Васенева, организатор благотворительного турнира. - Возвращаясь с реабилитации, они ещё оказались в более тяжёлой ситуации.

Благодаря добровольным взносам на спортивном турнире удалось собрать 20 тысяч рублей. Для закрытия полной суммы нужно ещё 40тысяч. Но сроки пожимают, так как до поездки в Польшу осталась неделя.

Александра Тимофеева обращается к неравнодушным мурманчанам с просьбой помочь её дочкам.

Номер карты Сбербанка: 4276 4100 1353 9861

Тимофеева Александра Сергеевна

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