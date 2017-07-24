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День за днём с «Арктик-ТВ»24.07.17 20:30

Турнир «Сила добра» прокачивает не только мышцы, но и сердца земляков

На выходных спортсмены-энтузиасты демонстрировали физическую силу - и всё ради благого дела. Турнир по функциональному многоборью «Сила добра» посвятили мурманской девочке Аише, страдающей редким генетическим заболеванием.

Для реабилитации ребёнка в Польше  нужно срочно собрать 40 тысяч рублей. Непростую ситуацию с лечебным процессом осложнил ДТП, в которое недавно попала семья Аиши. Теперь маме Александре приходится бороться за здоровье двух  дочерей с удвоенной силой.

Девушки, тягающие железо, и парни, отжимающиеся на одной руке…  Кроссфит зародился, как вид эффективных тренировок для пожарных. А сейчас – это популярное направление, захлестнувшее дворовые площадки по всему миру. Северные спортсмены пошли ещё дальше. Турнир «Сила добра» прокачивает  не только мышцы, но и сердца земляков.

Небольшой, но очень важный турнир отзывчивые северяне устроили, чтобы поддержать участницу клуба «Спортфит Мурманск» Александру Тимофееву и её дочек Аишу и Софию. Любопытная Аиша, как и все дети, интересуется ярким оранжевым микрофоном тележурналиста. Однако, с рождения она страдает редким генетическим заболеванием - у неё обнаружили лишнюю хромосому. Аиша уже прошла ряд реабилитаций, а в июне, после поездки в Польшу, случился прорыв.  «После первой реабилитации у Аиши были большие успехи, она научилась проситься в туалет», - делится своими радостями Александра Тимофеева, мама Аиши.

Однако, возвращаясь после удачной реабилитации, Александра с дочками попала в серьёзную автомобильную аварию. Все трое оказались в больнице. Больше всех пострадала шестилетняя София, ей предстоят сложные операции. А в это время Аишу ждут на повторном лечении, иначе все успехи сойдут на нет. Родители решили,  что Аиша не пропустит эту поездку, с ней поедет папа. С помощью соцсетей необходимую сумму для оплаты услуг клиники почти собрали. Как ни странно, помогла печальная известность из-за  ДТП.

- Многие узнали об этой семье, когда Саша попала в аварию, - рассказывает Алина Васенева, организатор благотворительного турнира. - Возвращаясь с реабилитации, они ещё оказались в более тяжёлой ситуации.

Благодаря добровольным взносам на спортивном турнире удалось собрать 20 тысяч рублей. Для закрытия полной суммы нужно ещё 40тысяч. Но сроки пожимают, так как до поездки в Польшу осталась неделя.

Александра Тимофеева обращается к неравнодушным мурманчанам с просьбой помочь её дочкам.

Номер карты Сбербанка: 4276 4100 1353 9861

Тимофеева Александра Сергеевна

Группа «ВКонтакте» «Нужна помощь Аише!»

https://vk.com/abdulaevaaishahelp

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Последние комментарии

дмитрий
25.07.17 00:29
отвратительного качества комплекс, абсолютно незакрепленная горка,а табличка спонсора и вовсе травмоопасна для всех детей независимо от возраста. хватит ставить абы что для самопиара, подумайте наконе
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Вера Григорьевна
24.07.17 21:56
Так мы ещё не забыли, как Россельхзозбанк измывался над нами с первоначальном периоде работы Фонда капремонта - в очередях-то постояли. Странно, что они же опять и победили.
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