Туроператоры и турагенты должны перейти на «Электронную путевку» до 1 сентября 2026 года
Под действие запрета подпадает туристский продукт, который обязательно включает размещение в гостинице, отеле, хостеле и других местах, в сочетании с хотя бы одной дополнительно услугой. Например, перевозкой туриста или услугой гида, гида-переводчика, инструктора-проводника.
Если реализуется только услуга размещения без дополнительных опций, то передавать данные в систему не нужно. Однако при формировании комплексного пакета передача обязательна.
Отметим, что «Электронная путевка» защищает права туристов, обеспечивает прозрачность деятельности туроператоров и повышает эффективность государственного надзора в туризме. Система позволяет в том числе проверять законность продажи туров, мониторить работу туроператоров в режиме реального времени, собирать информацию для принятия мер по оказанию экстренной помощи туристам.