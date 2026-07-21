Туроператоры и турагенты должны перейти на «Электронную путевку» до 1 сентября 2026 года

С этой даты вступает в силу запрет на реализацию туристского продукта в сфере внутреннего и въездного туризма без внесения сведений в единую информационную систему электронных путёвок.

Под действие запрета подпадает туристский продукт, который обязательно включает размещение в гостинице, отеле, хостеле и других местах, в сочетании с хотя бы одной дополнительно услугой. Например, перевозкой туриста или услугой гида, гида-переводчика, инструктора-проводника.

Если реализуется только услуга размещения без дополнительных опций, то передавать данные в систему не нужно. Однако при формировании комплексного пакета передача обязательна.

Отметим, что «Электронная путевка» защищает права туристов, обеспечивает прозрачность деятельности туроператоров и повышает эффективность государственного надзора в туризме. Система позволяет в том числе проверять законность продажи туров, мониторить работу туроператоров в режиме реального времени, собирать информацию для принятия мер по оказанию экстренной помощи туристам.