Туроператоры Мурманской области отмечают спрос на индивидуальные туры

Туроператоры Мурманской области отмечают особый интерес к Кольскому полуострову. Отдохнуть на Кольском полуострове особое желание проявляют туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, которые хотят путешествовать небольшими компаниями или семейными группами. И с нетерпением ждут возможности приехать на три-четыре ночи в Мурманскую область.

Такой тренд на индивидуальные проездки туроператоры связывают с тем, что гости остерегаются скопления большого количества людей, ведь это повышает риск заражения коронавирусом.