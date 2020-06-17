Туроператоры начинают работать по новым правилам

В Мурманской области снят ряд ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции. Свою работу начинают не только мини-гостиницы и турбазы, но и туроператоры. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» узнала, сколько человек теперь может отправиться на экскурсию в автобусе и какие справки нужно иметь при себе, чтобы увидеть северные пейзажи.

Туристический бизнес в Мурманской области пострадал от введённых во время пандемии ограничений одним из первых. Поток желающих увидеть северные красоты уменьшился в начале года, а весной и вовсе прекратился. Постановление правительства о том, что с 17 июня разрешается работа гостевых домов и мини-гостиниц вместимостью не более 20 человек, для туроператоров означает, что продавать путевки и экскурсионные туры тоже можно. Правда, с некоторыми оговорками.

Светлана Пурлицис, руководитель отдела по внутреннему туризму: «В одном номере может быть не более двух человек, а если это семья, то не более четырёх человек. Гости, прилетающие из других регионов, должны иметь справку о прохождении теста на ковид, которая должна быть сделана за три дня до отъезда. То что касается экскурсий: для жителей Мурманска мы можем организовывать поездки для групп до 20 человек, но они тоже должны иметь справку о прохождении тестов, о том, что человек здоров».

Гостевые дома и турбазы открываются пока только в Кандалакшском, Терском, Кольском, Печенгском и Ловозерском районах. По словам туроператоров, в этом сезоне восполнить упущенную прибыль и вернуться к прежнему уровню заработка уже не удастся.

Светлана Пурлицис, руководитель отдела по внутреннему туризму: «Мы готовы работать в тех рамках, которые предлагает Роспотребнадзор. Ждём гостей, хорошо, что в автобусах будет 20 гостей, а не 40. С 20 удобнее работать. Хотя хотелось бы и два и три автобуса. Я, как экскурсовод, засиделась».

Первые звонки от тех, кто хочет поближе познакомиться с нашим краем, уже поступают. Самыми популярными направлениям, интересующими туристов сейчас - в 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне считаются полуостров Средний и Рыбачий, где проходили ожесточенные бои.