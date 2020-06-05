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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.06.20 10:15

Турпоток в Арктике в ближайшие 15 лет хотят увеличить до 3 млн человек

Россия намерена активнее развивать арктический туризм, в том числе за счёт большего акцента на круизные путешествия. В ближайшие 15 лет число туристов, которые посетят российскую Арктику, предполагается увеличить в три раза, заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. Его слова приводит «Инвест-Форсайт».

«Это тот допустимый предел с точки зрения антропогенной нагрузки», — уточнил представитель ведомства.

Если прогноз сбудется, то в арктические регионы сможет приехать около 3 млн человек. Речь идёт о привлечении в Арктику как российских, так и иностранных туристов.

«Арктика — удивительное красивое место, таких мест на планете очень мало, наша миссия заключается в том, чтобы население планеты могло увидеть эту красоту», — говорит Александр Крутиков.

Одним из перспективных сегментов развития туризма в Арктике он назвал круизный туризм, который, впрочем, сегодня в стране применительно именно к арктическим регионам развит недостаточно: Россия здесь уступает США, Исландии и Норвегии.

Тормозят развитие рынка регуляторные ограничения по посещению иностранными гражданами территорий Арктики, Дальнего Востока, и с ними также намерены работать в ведомстве. В 2018 году во всем мире Арктику посетило 10,43 млн туристов, сообщил Леонид Агафонов, управляющий директор «EastRussia», член Общественного совета при Минвостокразвития России.

«Российская Федерация обладает самой большой территорией в арктической зоне, при этом в рейтинге популярности нашей Арктики среди туристов в мире мы находимся на пятом месте с показателем 1,17 млн туристов», — уточнил он.

Агафонов также пояснил, что эта цифра включает и деловой туризм, ведь люди в Арктику едут в командировки, конференции, это в том числе спортивные туристы.

Почти половину туристического потока в русскую Арктику сегодня принимает Мурманская область, за ней следуют Архангельская область, Республика Карелия и Ямал. Меньше всего туристов добирается до арктической Якутии. Арктический туризм в России намерены развивать в том числе за счёт стимулирования частных инвестиций в отрасль.

«Мы приступили к подготовке Стратегии развитии арктического туризма, в каждом регионе определили как текущие, так и перспективные точки притяжения туристов, просчитали, что нужно для того, чтобы они развивались. И главное, на чем в Стратегии развития арктического туризма будем делать акцент, это, безусловно, стимулирование частных инвестиций как крупных инвесторов, так и малого, и среднего бизнеса», — уточнил Александр Крутиков.

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