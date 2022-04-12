В здании Дворца культуры имени С.М. Кирова состоялось заседание конкурсной комиссии на предоставление гранта губернатора Мурманской области на реализацию кинопроектов молодёжи в 2022 году.

У нашего региона богатая история и уникальная природа. Всё это становится источником вдохновения для создания фильмов. Творческая молодёжь из столицы Заполярья презентовала 5 кинопроектов для участия в гранте губернатора Мурманской области.

Виталий Артемьев, режиссёр документального фильма «Аэронафты»: «Мы с командой очень долго думали, о чём можно рассказать жителям Мурманской области. Подняли некоторые архивные данные, как раз в тот день и произошло одно событие! Исполнилось 84 года со дня крушения дирижабля. Это было 6 февраля 1938 года».

Идея создать документальную ленту «Аэронафты» принадлежит мурманскому оператору, который уже 5 лет занимается съёмками в качестве хобби. Тем не менее одна из работ Виталия «Телефон доверия» получила награду за лучшую режиссуру в проекте «Арктическое кино» совсем недавно. Он имеет все шансы на грант и в этот раз.

Светлана Солдатова, руководитель Центра развития кинопроизводства Заполярья: «Главное, чтобы ты снял фильм о Мурманске или хотя бы, чтобы были приметы нашей арктической жизни, были показаны наши люди. Смотрят на то, насколько стройно выстроен сценарий, сценарный план, понимает ли человек что-то в драматургии, интересно ли прописаны характеры героев, как он составил смету. Это тоже очень важно, потому что человек понимает или не понимает, что он делает, за что он платит, с кем он будет рассчитываться по договору».

Светлана Юрьевна, многогранная личность, организатор международного кинофестиваля «Северный характер» и один из участников жюри. В котором, к слову, не только мурманские, но и московские специалисты.

Иван Болотников, режиссёр-постановщик, сценарист, г. Москва: «Всё зависит от презентации, от того впечатления, которое люди произведут».

Член жюри Иван Болотников - создатель кинокомпании «Студия «Автор», сам работал в Заполярье. В селе Кузомень Терского района он снял фильм «Велга» о жизни в русской глубинке. На такие проекты и ориентирована поддержка регионального правительства.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «В текущем году, учитывая высокий спрос с прошлого года, мы предусмотрели уже два миллиона рублей на эти цели».

Предельная сумма на реализацию одного проекта 500 тысяч рублей, поэтому финансовую поддержку теоретически может получить каждый из начинающих киноделов.