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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.04.22 19:30

Творческая молодёжь из столицы Заполярья презентовала 5 кинопроектов для участия в гранте губернатора Мурманской области

В здании Дворца культуры имени С.М. Кирова состоялось заседание конкурсной комиссии на предоставление гранта губернатора Мурманской области на реализацию кинопроектов молодёжи в 2022 году.

У нашего региона богатая история и уникальная природа. Всё это становится источником вдохновения для создания фильмов. Творческая молодёжь из столицы Заполярья презентовала 5 кинопроектов для участия в гранте губернатора Мурманской области.

Виталий Артемьев, режиссёр документального фильма «Аэронафты»: «Мы с командой очень долго думали, о чём можно рассказать жителям Мурманской области. Подняли некоторые архивные данные, как раз в тот день и произошло одно событие! Исполнилось 84 года со дня крушения дирижабля. Это было 6 февраля 1938 года».

Идея создать документальную ленту «Аэронафты» принадлежит мурманскому оператору, который уже 5 лет занимается съёмками в качестве хобби. Тем не менее одна из работ Виталия «Телефон доверия» получила награду за лучшую режиссуру в проекте «Арктическое кино» совсем недавно. Он имеет все шансы на грант и в этот раз.

Светлана Солдатова, руководитель Центра развития кинопроизводства Заполярья: «Главное, чтобы ты снял фильм о Мурманске или хотя бы, чтобы были приметы нашей арктической жизни, были показаны наши люди. Смотрят на то, насколько стройно выстроен сценарий, сценарный план, понимает ли человек что-то в драматургии, интересно ли прописаны характеры героев, как он составил смету. Это тоже очень важно, потому что человек понимает или не понимает, что он делает, за что он платит, с кем он будет рассчитываться по договору».

Светлана Юрьевна, многогранная личность, организатор международного кинофестиваля «Северный характер» и один из участников жюри. В котором, к слову, не только мурманские, но и московские специалисты. 

Иван Болотников, режиссёр-постановщик, сценарист, г. Москва: «Всё зависит от презентации, от того впечатления, которое люди произведут».

Член жюри Иван Болотников -  создатель кинокомпании «Студия «Автор», сам работал в Заполярье. В селе Кузомень Терского района он снял  фильм «Велга» о жизни в русской глубинке. На такие проекты и ориентирована поддержка регионального правительства.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «В текущем году, учитывая высокий спрос с прошлого года, мы предусмотрели уже два миллиона рублей на эти цели».

Предельная сумма на реализацию одного проекта 500 тысяч рублей, поэтому финансовую поддержку теоретически может получить каждый из начинающих киноделов.

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Последние комментарии

Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер
10.04.22 00:14
Может всё из-за того, что на пути к школе воздвигли памятник спиной к школе, а ликом на запад?
Комментарий к новости:В Мурманске продолжается реконструкция здания одного из старейших образовательных учреждений областного центра – школы №1
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