Творческие и материальные подарки женсовет Гаджиево преподнёс своим подопечным из снежногорского общества инвалидов

Тёплой дружбе организаций уже много лет, поэтому уже традицией стало, что к важным праздникам надо готовить концертные программы.

Благотворительность – это не всегда о масштабных делах, важно быть друг к другу ближе.

Анна Гришко, депутат Мурманской областной Думы, г. Гаджиево: «Мы в такое непростое время, когда идёт СВО, понимаем, что и в тылу продолжается жизнь, мы помогаем людям. Сотрудничаем с различными организациями, сегодня приехали в Снежногорск».

В обществе инвалидов жизнь действительно течёт по своим правилам. Они, скорее, общечеловеческие – это про заботу, защиту и любовь. А вот проблемы здесь, конечно, более глубокие.

Галина Грещук, председатель Снежногорского отделения Всероссийского общества инвалидов: «Люди узнают о недостатках, которые есть в обществе. Многие инвалиды не могут выходить из дома, им тяжело. Мы стараемся помогать: одеждой, продуктами питания. Но это только людям, которые постоянно нуждаются».

Сегодня для участников общества день особенный - с концертной программой из Гаджиево прибыли девушки из женсоветов подводных сил. Но подарки, конечно, будут не только творческие, среди материальных сюрпризов, например, телевизор для организации, а для людей с особенностями - вкусные пироги и необходимые вещи.

Дарья Куликова, председатель женсовета, г. Гаджиево: «Вы знаете, мы помогаем, потому что это те люди, которые дают нам веру в жизнь. Это пример стойкости, мужества. А с другой стороны, это всегда гостеприимство, душевность. Уходим отсюда всегда заряженные на позитив, на новые добрые дела».

Девушки признаются, что к добрым делам приобщают и своих домочадцев, например, вместе с Дарьей к людям с ограниченными возможностями здоровья зачастую приезжает и дочь. И это правильно, с самого детства учить и учиться заботе и бескорыстным добрым поступкам.