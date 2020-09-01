Творческие коллективы Дудинки выступили перед военнослужащими арктической группировки Северного флота

Концерт продолжался более двух часов. Он прошёл на причале, у которого ошвартовались корабли. Сцена была размещена непосредственно у борта одного из них.

Тесное взаимодействие в культурной сфере стало отличительной чертой пребывания военнослужащих Северного флота на Таймыре. На прошлой неделе творческие коллективы воинов североморцев шесть раз выступили перед жителями Дудинки, Норильска и других населённых пунктов.

Напомним, военнослужащие Северного флота посещают Таймыр уже в четвертый раз.