Творческий фестиваль объединил три города ЗАТО Александровск

Три дня площадки трёх городов принимали самые яркие танцевальные, театральные и вокальные коллективы муниципалитета.

Старт XXIII фестивалю «Встреча друзей», с которого по традиции начинается новый творческий год в ЗАТО Александровск, дали полярнинцы. Со сцены Центра культуры города воинской славы коллективы танцами и песнями старались призвать, притянуть удачу на весь будущий год. Например, «Ровесники» уже готовы ринуться в творческий бой, лишь бы пандемия или иные ситуации не задержали на пути к победам.

Галина Самойленко, заведующий хореографическим отделом Центра культуры «Север», г. Полярный: «Мы хотим участвовать в конкурсах, если не вмешается снова природа и не поставит перед нами очередные вызовы. Но мы к ним готовы, значит, мы непременно поедем, будем со всеми делиться своим творчеством».

В фестивале призовых мест не предусмотрено, все артисты выступают исключительно за одобрительные аплодисменты зала. И конечно, за тёплые отзывы о концертной программе.

Кто-то находит в фестивале возможность повидаться со старыми друзьями, найти новых, научиться чему-то друг и друга.

Ирина Девочкина, руководитель ансамбля народного танца «Ритм», г. Снежногорск: «Фестиваль трёх городов для всех коллективов – это большая радость. Когда мы приезжаем в другие города, мы видим другие коллективы, показываем своё мастерство. Это радость от выступлений».

Вера Кузьминская, руководитель ансамбля народного танца «Морошка», г. Гаджиево: «8 марта нашему коллективу исполняется год, поэтому мы с огромным удовольствием приглашаем всех увидеть наш новый номер».

А ещё на фестивалях всегда есть место чудесам и сюрпризам. Например, прямо на сцене Полярного было положено начало рождению новой семьи. Елена Ляпунова и Алексей Разумов, г. Полярный: «Раньше на фестивале была только я, а теперь, раз он сделал шажочек в мою сторону, приобретается у него новая обязанность».

А совсем скоро александровцев ждут на ещё одном ежегодном творческом состязании.

Светлана Кузнецова, начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск: «Пользуясь случаем, хочу пригласить 29 и 30 числа на наш уже традиционный праздник «Здравствуй, Солнце!» и на конкурс снежных фигур «Фантазия полярной ночи». 29 числа – в Полярном и Гаджиево, 30 числа – в Снежногорск».