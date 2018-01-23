Творческий фестиваль объединяет города

Уже в 19 раз в Александровске прошёл традиционный Фестиваль творчества трёх городов. Гаджиево, Полярный и Снежногорск по очереди принимали на своих главных сценах участников фестивального гала-концерта.

Первой, как и 19 лет назад, выпала честь принимать гостей столице подводных сил. По традиции каждый город готовит свою оригинальную программу. На этот раз на сцене Дома офицеров в гаджиевской версии фестивального гала-концерта преобладали мотивы известных и любимых с детства сказок. Кай и Герда - история дружбы, способной растопить ледышку в сердце и разрушить козни Снежной Королевы. Каждый концерт – результат бесчисленных репетиций. Артисты готовятся к фестивалю целый год.

Свою изюминку привнесли в фестиваль и творческие коллективы из Снежногорска. Концерт во Дворце культуры «Современник» стал заключительным аккордом творческого праздника. Артисты города судоремонтников пригласили зрителей в галерею чудес, зимних кружев.