Творческий коллектив «Кировки» выходит на «Культуборку»

Весна – время обновления, пора традиционных субботников. Работники «ДК им. С.М. Кирова» решили не отходить от традиции и задать моду на «Культуборку».

Сотрудники мурманской «Кировки» уже ни один год подряд берут в руки лопаты или грабли, и идут убирать мусор или залежавшийся снег на территории вблизи учреждения.

Александра Хаверева, сотрудник «Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова»: «Мы не просто к этому привыкли, мы уже ждём этого дня. В этом месяце рано сошёл снег, поэтому мы уже начали третировать всё начальство, требуя, где же наша культуборка? Мы ждём этого события, мы любим убираться».

«Культуборка» – это вариант традиционного для всей страны субботника, где учреждения культуры соревнуются между собой, передают друг другу эстафету по наведению чистоты и порядка.

Екатерина Крюкова, заместитель директора «Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова»: «По всей Мурманской области люди делали уборку, делали фотографии до уборки и после, потом записывали видео, передавали каким-то другим учреждениям».

Светлана Вагайцева, директор «Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова»: «В прошлом году, когда мы объявили «Культуборку», это была «Эстафета чистоты». Мы бросали, так скажем, вызов, челлендж сделали по всей Мурманской области. В «Культуборке» приняли участие более 60 учреждений культуры Мурманской области».

Работники культуры ко всему подходят с фантазией, грядущий всероссийский субботник у ДК Кирова пройдёт с песнями, плясками и увлекательными аттракционами для детей. Можно будет и лопатой помахать, и живую музыку послушать. Приглашаются все желающие.