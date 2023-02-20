Творческий «яркий свет» «Звезды Севера» заинтересовал и другие регионы России

Второй день женской конференции «Звезда Севера» проходил в Североморске. Жительницы столицы Северного флота пришли на мероприятие заряженные на получение новых знаний и, конечно, с целью поделиться своими достижениями. Ведь, пока их супруги несут службу, жены не только сохраняют семейный очаг, но и занимаются саморазвитием.

Образовательная конференция «Звезда Севера» проводится в нашем регионе уже в четвертый раз. С каждым годом она становится масштабней и привлекает всё больше интересных и успешных людей, которые помогают жительницам закрытых военных городов не бояться развиваться и искать пути для новых открытий.

Татьяна Сахарова, сенатор РФ от Мурманской области: «Сегодня будет правильно говорить о каком-то объединяющем координационном органе, в котором мы вместе могли бы говорить о важных вопросах. И самое главное, делиться лучшими практиками, масштабировать практики, которые уже сложились в Мурманской области».

Евгения Чибис, координатор проекта «Звезда Севера»: «На конференции присутствуют не только жёны военнослужащих Северного флота, но и военнослужащих ВМФ всей России. Нам очень приятно, что мы имеем возможность поделиться нашим опытом и опытом нашего проекта».

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «У меня была возможность поделиться нашим опытом, проектом «Аллергодесант +», который был поддержан губернатором Мурманской области. И хочу сказать, что этот проект заинтересовал и другие регионы страны».

Создание «Звезды Севера» не было бы возможным без поддержки Северного флота. Командование не только поддержало идею женщин на открытие конференции четыре года назад, но и продолжает помогать до сих пор.

Николай Евменов, командующий ВМФ РФ: «За сравнительно короткий промежуток времени около 20 тысяч женщин прошли обучение у ведущих экспертов по актуальным вопросам различных специальностей. Сегодня к работе присоединились жёны, матери, сёстры военнослужащих - добровольцев и участников СВО. Именно вы стали реальной действующей и объединяющей силой на всех флотах в оказании помощи членам семей военнослужащих».

Гостей конференции на протяжении дня ждали интересные беседы с разными людьми: астрологом, стилистом, знаменитым российским врачом и другими спикерами.

Завершилась встреча в Североморске заседанием круглого стола по вопросам поддержки женщин, проживающих в отдаленных военных гарнизонах, в том числе жён военнослужащих и участников СВО. В беседе участвовали лидеры женсоветов России, Предложения, выработанные по итогу мероприятия, направят командованию ВМФ и в Совет Федерации.