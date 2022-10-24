Творчество – миру! В Центре современного искусства прошёл предпоказ выставки скетчбуков молодой мурманской художницы Киры Ширяевой

«Повседневность» так называется выставка скетчбуков мурманской художницы Киры Ширяевой.

Юной девочкой в возрасте 12 лет Кира приехала в Мурманск из приграничного Никеля. Говорит, с детства что-то творила и изобретала, мастерила и рисовала, всегда тянуло к творчеству. Затем – были художественная школа и колледж, где девушка училась на дизайнера. После учебы устроилась работать в театр кукол бутафором, но даже для такой работы нужно вдохновение, которое Кира умеет черпать в любой мелочи.

Кира Ширяева, автор выставки «Повседневность»: «Всё, что угодно: люди, моменты какие-то жизненные, ситуации любые – плохие, хорошие. Проблемы на работе, проблемы в жизни, наоборот, какие-то счастливые моменты. Кстати, когда счастливые моменты, то намного сложнее взяться за рисование, чем когда какие-то депрессивные. Но всё что угодно!».

Это первая персональная выставка автора, поэтому, по признанию Киры, вдвойне волнительная.

Кира Ширяева, автор выставки «Повседневность»: «Мне помогали друзья мои. Спасибо им большое за это».

Кира для студентов её родного колледжа теперь пример, чего можно добиться, развивая в себе чувство прекрасного.

Арина Пенькова, студентка колледжа: «Я не очень часто хожу по выставкам, а это одна из первых, которые я посетила в Мурманске, так как я недавно в этом городе. И на самом деле, это очень здорово, что есть место, где можно выставить свои работы, учитывая, что автор данной выставки – это бывшая студентка нашего колледжа. Это очень приятно».

Виолетта Некрасова, студентка колледжа: «Мне очень понравилось, что можно потрогать скетчбуки в живую. Это очень тактильно и приятно. И ещё мне понравилось, что нет рамок, на скотч приклеено всё – выглядит очень современно».

Усиливает впечатление от выставки особенное музыкальное сопровождение, которое создал мурманский музыкант Мирон.

Ксения Дербеденева, студентка колледжа: «На этой выставке было живое музыкальное сопровождение, это было очень интересно и в новинку, потому что не на каждой выставке есть живой звук. Это помогло более влиться в атмосферу, больше почувствовать каждую работу. И мне это очень понравилось».

Арина Пенькова, студентка колледжа: «Я люблю, когда музыка не перебивает сами работы. Иногда бывает, что приходишь, а музыка настолько какая-то неподходящая, потому что переключает внимание на себя. Либо не подходит к работам, диссонанс возникает. Думаю, на этой выставке оно было оптимальным и подобрано качественно».

Посмотреть работы Киры Ширяевой в Центе современного искусства на ул.Софьи Перовской, 21а можно будет до 14 октября.