На Украине имеется мотив для применения «грязной бомбы» - генерал-лейтенант Игорь КирилловМГТУ + МАГУ = МАУ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.10.22 19:30

Творчество – миру! В Центре современного искусства прошёл предпоказ выставки скетчбуков молодой мурманской художницы Киры Ширяевой

«Повседневность» так называется выставка скетчбуков мурманской художницы Киры Ширяевой.

Юной девочкой в возрасте 12 лет Кира приехала в Мурманск из приграничного Никеля. Говорит, с детства что-то творила и изобретала, мастерила и рисовала, всегда тянуло к творчеству. Затем – были художественная школа и колледж, где девушка училась на дизайнера. После учебы устроилась работать в театр кукол бутафором, но даже для такой работы нужно вдохновение, которое Кира умеет черпать в любой мелочи.

Кира Ширяева, автор выставки «Повседневность»: «Всё, что угодно: люди, моменты какие-то жизненные, ситуации любые – плохие, хорошие. Проблемы на работе, проблемы в жизни, наоборот, какие-то счастливые моменты. Кстати, когда счастливые моменты, то намного сложнее взяться за рисование, чем когда какие-то депрессивные. Но всё что угодно!».

Это первая персональная выставка автора, поэтому, по признанию Киры, вдвойне волнительная.

Кира Ширяева, автор выставки «Повседневность»: «Мне помогали друзья мои. Спасибо им большое за это».

Кира для студентов её родного колледжа теперь пример, чего можно добиться, развивая в себе чувство прекрасного.

Арина Пенькова, студентка колледжа: «Я не очень часто хожу по выставкам, а это одна из первых, которые я посетила в Мурманске, так как я недавно в этом городе. И на самом деле, это очень здорово, что есть место, где можно выставить свои работы, учитывая, что автор данной выставки – это бывшая студентка нашего колледжа. Это очень приятно».

Виолетта Некрасова, студентка колледжа: «Мне очень понравилось, что можно потрогать скетчбуки в живую. Это очень тактильно и приятно. И ещё мне понравилось, что нет рамок, на скотч приклеено всё – выглядит очень современно».

Усиливает впечатление от выставки особенное музыкальное сопровождение, которое создал мурманский музыкант Мирон.

Ксения Дербеденева, студентка колледжа: «На этой выставке было живое музыкальное сопровождение, это было очень интересно и в новинку, потому что не на каждой выставке есть живой звук. Это помогло более влиться в атмосферу, больше почувствовать каждую работу. И мне это очень понравилось».

Арина Пенькова, студентка колледжа: «Я люблю, когда музыка не перебивает сами работы. Иногда бывает, что приходишь, а музыка настолько какая-то неподходящая, потому что переключает внимание на себя. Либо не подходит к работам, диссонанс возникает. Думаю, на этой выставке оно было оптимальным и подобрано качественно».

Посмотреть работы Киры Ширяевой в Центе современного искусства на ул.Софьи Перовской, 21а можно будет до 14 октября.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги третьего квартала в судостроительной отрасли России по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: 62-я КОНФЕРЕНЦИЯ ПАСЗРФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: полезные советы, которые помогут грамотно распоряжаться финансами и сохранить свой бюджетФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: трезво оценивайте свои финансовые возможности
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире23:30«Путешествие во влюбленность». Художественный фильм (16+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Скидку в 30% на портале «Госуслуги» отменят с 1 января будущего года-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 32 копейки, доллар снизился на 3 копейки-PRO Энергетику (18+)«Кольская АЭС готова к работе в осенне-зимний период», – подтвердила комиссия концерна «Росэнергоатом»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Пенсионеры Крайнего Севера теперь могут компенсировать стоимость проезда к месту отдыха и обратно через портал «Госуслуги»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика