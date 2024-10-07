Творчество для всех: в Снежногорске дан старт реализации проекта «Инклюзивная творческая лаборатория»

Различные формы творчества, например, изобразительное и театральное искусства помогут ребятам с особенностями научиться взаимодействовать со здоровыми сверстниками.

Как получить небесно-голубой цвет и сделать тень от сопки на белоснежном листе? Простые правила живописи, работы с кистью и холстом осваивают не самые обычные ребята. Арт-терапевтическое мероприятие, объединившие детей с ОВЗ в библиотеке Снежногорска – это один из плановых этапов реализации проекта инклюзивной творческой лаборатории.

Елена Титова, куратор проекта «Инклюзивная творческая лаборатория. Северный формат»: «Планируем поставить два спектакля к Новому году и 9 Мая. Стараемся получить удовольствие от совместной работы над реализацией гранта».

В основу лаборатории, признаются разработчики проекта, лёг успешно реализованный комплекс творческой студии. Направлены такие встречи были на особенную часть снежногорцев, однако, проект высоко оценили, и библиотечная система ЗАТО Александровск стала обладателем международной премии «Мы вместе».

Елена Титова, куратор проекта «Инклюзивная творческая лаборатория. Северный формат»: «Творческая студия подразумевала работу с детьми и молодёжью с ОВЗ. Новый проект затронет как подростков без нозологии, так и молодых людей с инвалидностью, с особенностью здоровья».

Помимо кураторов работать с ребятами с особенностями здоровья будут и волонтёры «Преодоления» добровольческого объединения «КультУРА». Такую поддержку высоко ценят те, кто взял на себя ответственность за воспитание и развитие детей-инвалидов.

Галина Грещук, председатель Снежногорского отделения Всероссийского общества инвалидов: «Они развивают свой ум и мышление. Такое содружество полезно для наших детей».

Проект поддержан агентством «Росмолодёжь». Благодаря грантовым средствам отделу библиотеки удалось создать креативное пространство и разработать полезные активности для совместного творчества.