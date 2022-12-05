В филиале №6 Центральной городской библиотеки состоялся фестиваль талантов «Творчество без границ» в рамках декады инвалидов и Всероссийской акции «Библиотека для всех».

Мастер-классы, моделирование из воздушных шариков, пиксельный арт, новогодняя фотозона, яркий аквагрим, выставка детских рисунков «Ангел рядом», а также ярмарка изделий ручной работы – творчество мурманчан не знало границ!

На фестивале талантов каждому, независимо от возраста, нашлось занятие по интересам. Мастерицы не только представили свои работы на ярмарке, но и провели мастер-классы в различных техниках. Самыми необычными оказались - рисование кофе и роспись имбирных пряников.