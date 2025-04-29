Творчество объединяет, раскрепощает и помогает

Особенно тем, кому это больше всего нужно. Об уникальном проекте «Арт-студия на выезде» и его подопечных в сюжете журналистов «Арктик-ТВ».

Реабилитационный интенсив «Арт-студия на выезде» запустил в ноябре прошлого года Илья Емельянов. Теперь под крылом проекта уже 4 социальных учреждения, в одном из них - молодёжном пространстве «СОПКИ» сегодня кипит работа. У подопечных Мурманской коррекционной школы №1 ребята создают будущие тарелки с оттисками морских обитателей.

Екатерина Жаурова, учитель Мурманской коррекционной школы №1: «Работа с глиной детям очень нравится … На кончиках пальцев же у нас находятся все рецепторы».

Это уже четвёртая встреча с воспитанниками школы. Всего у каждого мастер-класса 4 этапа. Сначала что-то попроще, чтобы дети научились работать с материалом и привыкли к нему. Затем сложность повышается.

До этого ребята уже делали керамические брошки с оттисками растений и панно с северными пейзажами. Каждый раз Илья Емельянов вместе с командой, оборудованием и материалами сам приезжает в учреждения и проводит мастер-классы, отсюда и название.

Илья Емельянов, автор проекта «Арт-студия на выезде»: «Очень много социальных учреждений заявляли о каких-то своих проблемах … А мы этот вопрос закрыли, по крайней мере с четырьмя учреждениями».

Реабилитационный интенсив «Арт-студия на выезде» направлен на адаптацию, реабилитацию, социализацию и раскрытие творческого потенциала людей с ОВЗ и членов их семей. Проект появился благодаря поддержке программы «Росмолодёжь. Гранты» и команде, в которой Илья Емельянов участвует в волонтёрской деятельности «Молодёжка Народного фронта» региона.

Почему он решил посвятить себя ещё и такой особенной работе, отвечает искренне: «Просто захотел».

Илья Емельянов, автор проекта «Арт-студия на выезде»: «Моё убеждение в том, что социальная работа – это призвание … Захотел, хочу».

Кстати, такие занятия проводят не только для детей, постоянными участниками творческих мастер-классов стали подопечные Мурманского дома престарелых и инвалидов, волонтёры «Молодёжки Народного фронта», а также ребята и их родители из общественной организации «Дети-Ангелы Мурмана».

Илья Емельянов, автор проекта «Арт-студия на выезде: «Почему очень важно еще привлекать родителей? … Потому что мам, пап надо разгрузить».

Каждый выезд на мастер-класс и каждая работа особенные и не только для детей, но и для руководителя «Арт-студии на выезде», ведь Илья Емельянов по совместительству ещё и главный мастер, который обучает и пытается найти подход к каждому ребёнку. В планах у проекта расширение команды и подшефных учреждений.