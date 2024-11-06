Творчеством едины: в ЗАТО Александровск в 12-й раз прошёл фестиваль народных культур «Морошковый край»

В этот раз площадкой для встречи гостей, участников и мастеров события стал Полярный. Традиционно во время фестиваля работала большая и вкусная ярмарка.

Мастерица Светлана Бабко с выходом на пенсию открыла в себе новый талант: шить кукол в традиционных саамской и русской одеждах стало не просто хобби, а настоящим бизнесом. Помощь консультативную, чтобы образы получались максимально правдоподобными, оказывают представители малочисленного коренного народа Севера.

Светлана Бабко, мастерица, г. Мурманск: «Профессия у меня воспитатель. Я закончила эту деятельность, но не смогла остаться без дела, мне скучно сидеть. Поэтому я решила удариться в творчество буквально года три назад».

А вот фантастические твари Марины Бригадир действительно почти живые. Наделяет их декоратор не только уникальной внешностью, но и душой.

Марина Бригадир, мастерица, г. Мурманск: «Все игрушки делаю сама, занимаюсь этим с 2016 года. Они теперь «живут» у меня в США, Норвегии, Финляндии, Англии…».

Изделия ручной работы, в числе которых пряники, куклы, носки, платки, картины, бижутерия, а также блюда национальных кухонь – это лишь часть фестиваля «Край морошковый», который вот уже в 12-й раз прошёл в ЗАТО Александровск.

Татьяна Серегина, преподаватель Детской школы искусств, г. Полярный: «Самое прекрасное это то, что фестиваль постоянно меняет свои локации. Его площадками становятся все три города ЗАТО Александровск. И мы чтим традиции, с удовольствием дарим своё творчество».

Марина Данилова, заведующая отделом культурно-досуговой деятельности ЦКС, г. Полярный: «В этом году у нас рекордное количество участников, более 36 художественных номеров, 32 мастера на выставке-продаже, которые приехали из городов Мурманской области, в их числе есть и наши рукодельницы из Полярного».

Площадок фестиваля несколько – это возможность проявить все грани творчества тех или иных культур народов и народностей. Так, концертную программу для гостей события наполнили песнями, танцами и театрализованными постановками.

Мария Гусельникова, народный самодеятельный коллектив ТЮЗ «Сюрприз», г. Снежногорск: «Готовились, подошли серьезно к этому моменту. Смотрите нас на сцене».

И всё же цель фестиваля, несмотря на смену городов и культурные новшества, остаётся прежней: сохранить исторические государственные ценности и почувствовать единство народа - одной большой, дружной и самой сплочённой страны.