Творить и дарить добро: Никольскую ярмарку в Полярном проводят уже много лет

В канун дня Святителя Николая Чудотворца благотворители ЗАТО Александровск участвовали в мастер-классах, готовили подарки для близких к Новому году и наслаждались музыкальными композиции. Вырученные средства отправятся на благое дело – строительство храма Сергия Радонежского.

Ни одной ярмарки региона старается не пропустить Александр Евтюков. Он вместе с женой создаёт удивительные сувениры – небольшие изделия из различных материалов, по большей части с северной тематикой. И такая любовь к Кольскому Заполярью в крови, уверяет мастер из Североморска.

Александр Евтюков, мастер ярмарки, ЗАТО г. Североморск: «Моя семья живёт на Севере примерно с XVI века, а дальше просто корни теряются. У меня и по линии матери – коренные поморы, по отцу – коренные поморы».

Никольская ярмарка – это традиционное благотворительное событие города. На ней всегда представлены интересные вещицы. Это куклы и игрушки, новогодние подарки, украшения для ёлок, бижутерия… Главное, что вырученные от продажи изделий средства пойдут на благое дело. Но кроме материальных приобретений благотворители смогли получить и пищу духовную от настоятеля Свято-Никольского храма.

Протоиерей Сергий, настоятель храма святого Николая Чудотворца, г. Полярный: «Даже можно сказать, не у нас есть душа, а у нашей души есть тело. Потому что душа важнее, она бессмертна. И когда мы говорим на уровне души, то это всех сплачивает. Церковные песнопения объединяют, мы поистине становимся братьями и сестрами, поэтому церковная музыка так хороша».

К слову, совсем скоро – в середине января - состоятся Рождественские встречи – также традиционное литературно-музыкальное событие храма. Музыка, уверены представители духовенства, как и добрые дела – это бальзам для человеческой души.

Владыка Тарасий, епископ Североморский и Умбский: «Этой радости нам сегодня не хватает: радости подлинной, не напускной. И эта радость помогает и нашим воинам тоже: когда воин чувствует, что те, кто остался здесь, присмотрен, он окружен любовью – это поднимает и дух наших солдат».

Нашлось в рамках благотворительного мероприятия место и для искусства: отметили лауреатов конкурса художественного творчества детей «Любовь, забота, доброта», приуроченного ко Дню Святителя Николая Чудотворца. Один из участников творческого испытания - Иван Пинегин избрал тематику коренных народностей, который в своей картине отобразил жизнь саамов.

Иван Пинегин, победитель художественного конкурса, г. Снежногорск: «Мне нравится их одежда, нравятся их обычаи».

Итогом ярмарки стали собранные средства в размере 80 тысяч рублей. Они пойдут на продолжение строительства храма преподобного Сергия Радонежского, который возводится на берегу Кильдинского озера вблизи Мурманска.