«Ты не один» - в Мурманске осудят организатора притона

В Мурманске закрыли клуб знакомств для взрослых. Однако девушки из этого клуба вовсе не искали постоянных отношений, а усердно трудились за полторы тысячи в час.

Мурманский клуб знакомств для взрослых с оптимистичным названием «Ты не один» попал в поле зрения правоохранительных органов ещё весной. Полицейские предположили, что девушки там не ищут любимого, а просто напросто оказывают интим-услуги. Сотрудники уголовного розыска установили наблюдение за подозрительным заведением.

- В течение четырёх месяцев сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 проводили оперативные мероприятия: собирали доказательную базу, с целью установления лиц причастных к организации деятельности данного клуба, чтобы в дальнейшем привлечь виновных к уголовной ответственности, - пояснил Никита Половнев, старший референт ОИОС УМВД России по Мурманской области.

В августе была задержана 37-летняя жительница Мурманска - подозреваемая в организации этого клуба знакомств. В отношении её возбудили уголовное дело. Полицейские установили, что ранее не судимая фигурантка вовлекла в деятельность не менее 15 девушек «по вызову».

- Основной доход от данной деятельности получала фигурантка уголовного дела. Один час утех стоил 3500 рублей, из них 2000 получала организатор, оставшуюся часть забирала девушка, оказывающая интимные услуги, - пояснил Никита Половнев, старший референт ОИОС УМВД России по Мурманской области. - Своих сотрудниц сутенёр подбирала лично и очень тщательно. Помогал длительный опыт работы в нелегальном бизнесе. Впрочем, сами девушки, как могут, отрицают, что оказывали интим-услуги за оплату, всевозможными способами доказывают полицейским, что к занятию проституцией никакого отношения не имеют.

Подозреваемая в организации интим-салона сейчас находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд. Максимальное наказание, которое может грозить женщине, - лишение свободы на срок до 5 лет.