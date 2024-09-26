Тяга к своим корням

В Мурманской областной детско-юношеская библиотеке имени В.П. Махаевой студентам Мурманского педагогического колледжа рассказали, как составить генеалогическое древо семьи и найти даже самых дальних родственников.

Немногие семьи могут похвастаться большим родословным архивом с историей каждого предка. Чаще всего такую информацию передают из уст в уста, а многое со временем забывается. Как по крупицам восстановить историю своей семьи, студентам Мурманского педагогического колледжа рассказали во время круглого стола «Историческая память о предках, семейные корни».

Екатерина Русакова, студентка Мурманского педагогического колледжа: «Какие мы, это зависит от наших предков. То есть, углубляясь в источники, можно найти много информации, которая поможет лучше познать себя и понять вообще, что заложено в нас».

С чего же начать изучение своей родословной? На этот вопрос отвечали специалисты мурманского Государственного архива. Если ваши предки жили в Заполярье, то историю семьи можно будет проследить до XVI века. Автоматизированная информационная система позволяет искать нужные документы в архиве даже из дома.

Светлана Такашова, начальник отдела научно-справочного аппарата и информационного обеспечения Государственного архива Мурманской области: «Теперь не нужно идти в читальный зал, заказывать дела. Это достаточно специфический процесс. Достаточно зарегистрироваться в этой системе через электронный читальный зал, получить к ней доступ и уже из дома, практически с телефона, смартфона или ноутбука просматривать архивные дела, метрические книги, например. Если вы ведёте генеалогический поиск, вы можете провести его самостоятельно».

А если информации недостаточно, дополнительные документы помогут найти работники ЗАГСа. Ведь именно их архивы хранят всю информацию о человеке, начиная с его рождения. Обратившись в ЗАГС, можно узнать: где родился ваш предок, какая у него была семья, где жил, менял ли фамилию и многое другое.

Елена Клонова, заведующего сектором ЗАГС Министерства юстиции Мурманской области: «Сегодня я хочу рассказать о работе органа ЗАГС как Мурманской области, так и всей Российской Федерации. О том, как наши студенты, граждане могут обратиться в органы ЗАГС за получением повторных документов, а также, когда подрастут, за государственной регистрацией актов гражданского состояния».

А о том, как получить сведенья о родственниках, которые проживали в других странах, студентам рассказали представители Министерства юстиции. Специалисты отмечают, что современные поколение молодёжи все больше начинает тянуться к своим корням.