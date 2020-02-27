Тяжело в учении - спасатели тренируются в Хибинах

В Кировске была объявлена пятая экстремальная степень лавинной опасности, с такой легенды начались масштабные учения МЧС.

По задумке учений, лавина сошла у автомобильной дороги вблизи южного склона горнолыжного комплекса. Под снежными массами погребены три человека, их и придётся искать отряду спасателей. Специалисты начинают с разведки местности, после чего зондируют поверхность с помощью специальных приспособлений. Если зонд натыкается на твёрдое препятствие, снег раскапывают.

Наблюдая со стороны, может сложиться впечатление, что спасатели ищут в слепую, но это далеко не так. При выполнении операции учитываются даже такие мелочи как скорость движения снега. Эксперты, принимая во внимание ряд факторов, могут определить примерное местоположение людей. Ищут пострадавших и с помощью металлоискателей, так же привлекают кинологов со специально обученными собаками.