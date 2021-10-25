Тяжелобольные дети из Заполярья смогли попасть на консультацию к лучшим врачам федерального центра

Около 300 маленьких пациентов осмотрела делегация высококлассных докторов на базе четвертой Мурманской городской детской поликлиники в рамках программы «Область здоровья».

Врач-отоларинголог Александр Беруль из Тушинской детской городской клинической больницы имени Башляевой ведёт приём маленьких пациентов из Мурманской области. За два дня ему предстоит осмотреть северян, которым нужна особая медицинская помощь.

Александр Беруль, врач-отоларинголог, г. Москва: «Хочу сказать, что есть тяжёлые детки, которых мы будем приглашать к себе в Москву, которых прооперируем, некоторых уже отобрали и ещё отберём тех, кому сможем помочь».

В Мурманск педиатры приехали в рамках программы Национального центра «Область здоровья».

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Специалисты высочайшего уровня по 13 специальностям: педиатрия, гастроэнтерология, нефрология, кардиология, дерматология. Абсолютно по всем профилям заболеваний, дети по месту прописки получат помощь федерального уровня».

На входе в поликлинику пациентам и их родителям измеряют температуру, волонтёры «Единого волонтёрского центра», их труд сложно переоценить в условиях текущей эпидситуации, связанной с ковидом.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Единый волонтёрский центр активно оказывает помощь медикам в период пандемии, пожилым людям, которые находятся на самоизололяции. Подобные программы проходят уже второй раз. Первый раз это была акция «Онкопатруль» - весной и летом этого года он проехался по всей области. А сейчас мы рады, что детки, которые находятся в тяжёлой ситуации и нуждаются в дополнительной консультации, могут получить её».

Уе 6 лет Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям и Тушинская клиническая больница организуют выезды ведущих детских врачей в различные регионы России. Всего за время работы программы помощь в лечении получили более 8000 детей.

Георгий Булиа, специалист Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям: «Данная программа ещё в том положительна, что врачи между собой взаимодействуют, обмениваются опытом и работают на благо детей».

На осмотр приехали пациенты с детским церебральным параличом, эпилепсией, заболеваниями почек и многими другими сложными случаями. Всего за выходные высококлассные специалисты приняли более 400 детей, 84 ребёнка направлены на лечение в Москву.