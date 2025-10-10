Тяжёлое материальное положение: 48-летняя северянка, работая кассиром в супермаркете, попалась на краже денег

Оперативники задержали бывшую сотрудницу одного из местных супермаркетов, похитившая из кассы крупную сумму. Злоумышленница действовала по схеме, которая оставалась незамеченной в течение длительного времени.

Руководитель магазина сообщила правоохранителям о недостаче более 46 тысяч рублей.

Полицейские по записям с камер видеонаблюдения вычислили подозреваемую. Ею оказалась 48-летняя местная жительница, ранее работавшая в этом магазине кассиром. После оформления покупки клиента она проводила возврат товара и присваивала выданные из кассы деньги. Их она тратила на личные нужды.

Мурманчанка полностью признала вину и пояснила, что на противоправные действия её толкнуло тяжёлое материальное положение. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.