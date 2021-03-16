Тяжёлые 365 дней борьбы с коронавирусом

16 марта прошлого года в Мурманской области был зарегистрирован первый заболевший коронавирусом. Им оказался гость из Ирландии. За прошедшие 12 месяцев пандемия изменила жизнь каждого из нас, но теперь всё возвращается на круги своя.

Ровно год мы боролись с опасным вирусом. Серьёзные ограничения действовали в регионе, чтобы уберечь северян от его последствий. Но теперь, благодаря слаженной работе органов власти, медработников и прочих служб – Ковид-19 отступает, возвращая нас к привычному ритму жизни.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Всего за этот год в борьбе с коронавирусом были задействованы 7175 медицинских работников: врачи, фельдшеры, медсестры, другой персонал, работники скорой медицинской помощи, которые обеспечивали и обеспечивают борьбу с ковидом. Я хочу от лица всех жителей области поблагодарить медработников за то, что, несмотря на тяжёлую ситуацию, справились и справляются».

Один из ковидных госпиталей, которые на протяжении целого года принимали и лечили пациентов от новой неизвестной на тот момент инфекции, был развернут в областном центре специализированных видов помощи на улице Лобова. Из отделения дермато-венерологии сделали палаты с койками, а также открыли бактериологическую лабораторию. Сейчас из 234 коек осталось только 60 и занята лишь половина из них. Амбулаторный приём врачей возобновлён.

Аркадий Амозов, главный врач Мурманского областного центра специализированных видов помощи: «Амбулаторный приём вернулся к нормальной привычной жизни. мы его не закрывали. Получить консультацию дермато-венеролога можно было практически в весь период пандемии. Также работал центр СПИД, не закрывался. Отрыт прививочный пункт, который даёт возможность привиться и в субботу, и в воскресенье».

Спустя год, как коронавирус появился в нашем регионе, губернатор Андрей Чибис встретился с врачами, которые самоотверженно боролись с инфекцией, и наградил их за службу благодарственными письмами и подарками.

Термометрия, социальная дистанция, масочный режим и санитарная безопасность - всё это уже стало повседневными процедурами. И от этого пока отказываться нельзя. Но уже смело можно сказать, что вакцинация, внимательное отношение к своему здоровью и здоровью близких людей, помогут побороть коронавирус.