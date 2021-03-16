Мурманская область и «Яндекс» заключили соглашение о сотрудничествеПод Североморском взрывают, подъезд к городу перекрывают
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.03.21 19:30

Тяжёлые 365 дней борьбы с коронавирусом

16 марта прошлого года в Мурманской области был зарегистрирован первый заболевший коронавирусом. Им оказался гость из Ирландии. За прошедшие 12 месяцев пандемия изменила жизнь каждого из нас, но теперь всё возвращается на круги своя.

Ровно год мы боролись с опасным вирусом. Серьёзные ограничения действовали в регионе, чтобы уберечь северян от его последствий. Но теперь, благодаря слаженной работе органов власти, медработников и прочих служб – Ковид-19 отступает, возвращая нас к привычному ритму жизни.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Всего за этот год в борьбе с коронавирусом были задействованы 7175 медицинских работников: врачи, фельдшеры, медсестры, другой персонал, работники скорой медицинской помощи, которые обеспечивали и обеспечивают борьбу с ковидом. Я хочу от лица всех жителей области поблагодарить медработников за то, что, несмотря на тяжёлую ситуацию, справились и справляются».

Один из ковидных госпиталей, которые на протяжении целого года принимали и лечили пациентов от новой неизвестной на тот момент инфекции, был развернут в областном центре специализированных видов помощи на улице Лобова. Из отделения дермато-венерологии сделали палаты с койками, а также открыли бактериологическую лабораторию. Сейчас из 234 коек осталось только 60 и занята лишь половина из них. Амбулаторный приём врачей возобновлён.

Аркадий Амозов, главный врач Мурманского областного центра специализированных видов помощи: «Амбулаторный приём вернулся к нормальной привычной жизни. мы его не закрывали. Получить консультацию дермато-венеролога можно было практически в весь период пандемии. Также работал центр СПИД, не закрывался. Отрыт прививочный пункт, который даёт возможность привиться и в субботу, и в воскресенье».

Спустя год, как коронавирус появился в нашем регионе, губернатор Андрей Чибис встретился с врачами, которые самоотверженно боролись с инфекцией, и наградил их за службу благодарственными письмами и подарками.

Термометрия, социальная дистанция, масочный режим и санитарная безопасность - всё это уже стало повседневными процедурами. И от этого пока отказываться нельзя. Но уже смело можно сказать, что вакцинация, внимательное отношение к своему здоровью и здоровью близких людей, помогут побороть коронавирус.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
12.03.21 21:17
Позволю себе, как заместителю директора по Воспитательной работе МБОУ КШМ сказать и свое слово. В столь высокой оценки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Мурманс
Комментарий к новости:Мурманская область в десятке лучших регионов по качеству образования: рейтинг составлен Рособрнадзором
Хоменко (Цыбуля) Н. М., педагог МБОУ КШМ.
10.03.21 14:44
Я тоже, как и моя коллега по работе и общей борьбе тоскую по старой сцене Мурманского областного драматического театра. И мне понятны озабоченность служителей мельпомены. N. B. А насчет бидэ в туалет
Комментарий к новости:Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.03.21 20:26
То, что запланированное окончание масштабной реконструкции здания Мурманского областного драматического театра перенесено с марта 2021 года на 5 декабря сего года меня лично ( и дочерей тоже) огорчило
Комментарий к новости:Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Дом с лилиями». Художественный сериал, 10 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Для работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства и денег не жалко!-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 37 копеек, доллар потерял почти 27 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания-2021-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 марта-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило ряду категорий работников возможности досрочного выхода на пенсию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика