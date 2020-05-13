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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.05.20 19:30

Тяжёлые будни водителей на дороге в Териберку

Снежные перемёты на териберской дороге сменила весенняя распутица. Межсезонье - самое нелюбимое время для водителей большегрузов,  доставляющих в поморское село уголь и мазут. По бездорожью «Скани» и «КаМАзы» вынуждены ползти со скоростью 7 километров в час. За одну рабочую смену  машины не успевают обернутся туда и обратно.

Рабочий день водителя мазутовоза начинается в 6 часов утра с медицинского осмотра, после ТО и заправка цистерны. Наконец этап подготовки позади, можно отправляться в путь. Обычно в Териберку, а именно в это село пролегает сегодняшний маршрут идут двумя бортами – «Скания», а за ней «КаМАз, груженый углём, который более маневренный. Мало ли что может случиться в дороге – напарники всегда придут друг другу на выручку.

Сразу за воротами компании «Мурманэнергосбыт» начинаются ухабы, складывается впечатление, что это участок городской улицы помнит вражеские бомбежки. Но это всего лишь цветочки по сравнению с тем, что ждёт водителей на отворотке к Териберке.

Рафаэль Набиев, водитель мазутовоза: «Здесь ехать удобно зимой в декабре- январе, когда дорогу чистят. А три недели назад был кошмар: снежные тоннели, скользко, таскает».

40 километров по Серебрянской дороге преодолевают с ветерком  - скорость 70, дальше приходится плестись, иногда, останавливаясь и пропуская встречные машины. Даже в комфортабельной кабине – на гребенке укачивает, как на тренажере в звёздном городке.

На перевалах ещё можно встретить сугробы выше человеческого роста, талая вода от которых образует на грунтовке огромные лужи.

Рафаэль Набиев, водитель мазутовоза: «Каждый раз едешь на смену и каждый раз меняется ландшафт».

На подъезде к селу дорога  заметно шире, здесь недавно прошлась дорожная техника и вскрыла кюветы.

Игорь Евтифеев, тракторист: «В восемь утра я встал, обрабатываю обочину, что бы пошёл ручей, и не смыло дорогу».

Тракторист местный, работает на совесть - без обеда и перекуров. В ковш объёмом 2,5 тонны загребает снега с горкой. Все заинтересованы в том, чтобы распутица закончилась как можно быстрее и дорогу на Териберку причесал грейдер.

 

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