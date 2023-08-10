Тяжёлые льды летней Арктики

Кадры того, как атомоход пробивается сквозь льды, опубликовал Вадим Махоров на своей старице в телеграмм-канале.

А вот пассажирам атомохода «50 лет Победы», чтобы выйти на палубу приходится утепляться. Арктика, в которой работает судно остаётся местом холодным.

Кадры того, как атомоход пробивается сквозь льды, опубликовал Вадим Махоров на своей старице в телеграмм-канале.

Почти каждый год ледоколы «Атомфлота» в летнюю навигацию выполняют туристические рейсы к Северному полюсу. Автор ролика стал участником одной из таких экспедиций. После знойного в эти дни Мурманска один вид ледовых просторов освежает.