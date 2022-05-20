Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» встал в док 35-го СРЗ

Ремонт корабля планируют завершить в 2023 году. Затем крейсер передадут флоту. Напомним, «Адмирал Кузнецов» – единственный авианосец и флагман ВМФ России. В октябре 2018 года плавучий док в Росляково, где находился корабль, затонул. А на палубу авианосца упал подъёмный кран и повредил часть конструкций. А спустя несколько месяцев на борту «Кузнецова» возник пожар, в результате которого погибли два человека.

Всё это время специально для крейсера на территории 35-го завода строили сухой док, в который корабль зашёл впервые.